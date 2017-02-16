Білорусь вперше закупила нафту в Ірану
Угода була здійснена між двома держкомпаніями – "Белоруснефть" і Національною іранською нафтовою компанією (NIOC), повідомляє Sputnik.by.
Покупку нафти в обсязі 80 тисяч тон Білорусь здійснила через польську компанію "Beloil Polska".
Сировину буде доставлено у порти Одеси та Вентспілс (Латвія), звідки залізницею його переправлять за місцем призначення.
Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ подав до суду у зв'язку зі скороченням поставок російської нафти.
Нагадаємо, у січня президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив замістити скорочені поставки російської нафти альтернативними варіантами.
У жовтні минулого року Лукашенко заявив, що перед урядом Білорусі стоїть завдання з пошуку альтернативи російській нафти і вже ведуться переговори з Іраном.
Білоруський президент Олександр Лукашенко також пригрозив скоротити участь Білорусі в спільних з Росією інтеграційних проектах, звинувативши Москву в тиску.
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