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Білорусь вперше закупила нафту в Ірану

Покупку нафти в обсязі 80 тисяч тон Білорусь здійснила через польську компанію "Beloil Polska"
Білорусь вперше купила близько 600 тисяч барелів нафти в Ірану, щоб замістити поставки з Росії.
Білорусь вперше закупила нафту в Ірану Фото: dt.ua

Угода була здійснена між двома держкомпаніями – "Белоруснефть" і Національною іранською нафтовою компанією (NIOC), повідомляє Sputnik.by.

Покупку нафти в обсязі 80 тисяч тон Білорусь здійснила через польську компанію "Beloil Polska".

Сировину буде доставлено у порти Одеси та Вентспілс (Латвія), звідки залізницею його переправлять за місцем призначення.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ подав до суду у зв'язку зі скороченням поставок російської нафти.

Нагадаємо, у січня президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив замістити скорочені поставки російської нафти альтернативними варіантами.

У жовтні минулого року Лукашенко заявив, що перед урядом Білорусі стоїть завдання з пошуку альтернативи російській нафти і вже ведуться переговори з Іраном.

Білоруський президент Олександр Лукашенко також пригрозив скоротити участь Білорусі в спільних з Росією інтеграційних проектах, звинувативши Москву в тиску.

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16 02 2017 15:37
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