Білий дім підтвердив, що сьогодні Трамп проведе зустріч з Порошенком
"Вранці президент Дональд Дж. Трамп отримає щоденний брифінг з розвідки. Потім президент зустрінеться з радником з національної безпеки Г.Р. МакМастером, на яку прийдуть віце-президент Майк Пенс і Президент України Петро Порошенко", - сказано в повідомленні Білого дому.
Зустріч пройде об 11:00 (18:00 за Києвом) в Овальному кабінеті. Наступний захід у Трампа заплановано на 12:30.
Нагадаємо, Президент Петро Порошенко 19 червня відбув з робочим візитом до Сполучених Штатів Америки.
Спікер Білого дому Шон Спайсер заявив журналістам, що віце-президент США Майк Пенс у вівторок зустрінеться з президентом України Петром Порошенком.
Під час робочого візиту до Вашингтону Порошенко заявив, що Конгрес та Сенат США надають дуже велику підтримку Україні.
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