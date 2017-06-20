Білий дім підтвердив, що сьогодні Трамп проведе зустріч з Порошенком

Білий дім оприлюднив розклад дня президента США Дональда Трампа, в якому сказано, що він проведе зустріч із Президентом України Петром Порошенком.

"Вранці президент Дональд Дж. Трамп отримає щоденний брифінг з розвідки. Потім президент зустрінеться з радником з національної безпеки Г.Р. МакМастером, на яку прийдуть віце-президент Майк Пенс і Президент України Петро Порошенко", - сказано в повідомленні Білого дому.

Зустріч пройде об 11:00 (18:00 за Києвом) в Овальному кабінеті. Наступний захід у Трампа заплановано на 12:30.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко 19 червня відбув з робочим візитом до Сполучених Штатів Америки.

Спікер Білого дому Шон Спайсер заявив журналістам, що віце-президент США Майк Пенс у вівторок зустрінеться з президентом України Петром Порошенком.

Під час робочого візиту до Вашингтону Порошенко заявив, що Конгрес та Сенат США надають дуже велику підтримку Україні.