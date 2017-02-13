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Бойовики обстріляли пункт пропуску "Мар'їнка"

Ніхто з українських військових не постраждав
У неділю ввечері бойовики обстріляли КПВВ "Мар'їнка", гранати розірвалися в 20 метрів від поста.
Бойовики обстріляли пункт пропуску "Мар Фото: uapress.info

"У неділю ввечері з боку населеного пункту  Олександрівка, що на неконтрольованій території, в напрямку контрольного поста "Мар`їнка" бойовики здійснили обстріл зі стрілецької зброї та гранатометів. За 50 метрів від блокпосту розірвалися близько 10 гранат. Ніхто з українських військових не постраждав", - повідомляє Державна прикордонна служба.

Прикордонники нагадали, що з початку місяця бойовики неодноразово обстрілювали блокпост "Мар`їнка".

"Крім того, з мінометів та крупнокаліберної зброї терористи нещодавно відкривали вогонь по однойменному контрольному пункту в’їзду-виїзду. Тоді був пошкоджений один із службових модулів, який прикордонники замінили, ще один модуль довелося ремонтувати", - нагадали прикордонники.

Зазначимо, у зоні АТО протягом минулої доби було зафіксовано 67 обстрілів позицій українських військових з боку бойовиків.

Нагадаємо, в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що на підрозділи, що виконують бойові завдання в Херсонській області на кордоні з Кримом, намагалися здійснити атаку представники незаконних збройних угруповань.

Згодом, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що у селі Чонгар Херсонської області українські військові силою зайняли територію громадської організації "Аскер".

Військові спростовують заяви Чубарова. На місці інциденту працюють представники Національної поліції і СБУ.
 

 

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13 02 2017 10:39
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