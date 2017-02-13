Бойовики обстріляли пункт пропуску "Мар'їнка"

У неділю ввечері бойовики обстріляли КПВВ "Мар'їнка", гранати розірвалися в 20 метрів від поста.

"У неділю ввечері з боку населеного пункту Олександрівка, що на неконтрольованій території, в напрямку контрольного поста "Мар`їнка" бойовики здійснили обстріл зі стрілецької зброї та гранатометів. За 50 метрів від блокпосту розірвалися близько 10 гранат. Ніхто з українських військових не постраждав", - повідомляє Державна прикордонна служба.

Прикордонники нагадали, що з початку місяця бойовики неодноразово обстрілювали блокпост "Мар`їнка".

"Крім того, з мінометів та крупнокаліберної зброї терористи нещодавно відкривали вогонь по однойменному контрольному пункту в’їзду-виїзду. Тоді був пошкоджений один із службових модулів, який прикордонники замінили, ще один модуль довелося ремонтувати", - нагадали прикордонники.

Зазначимо, у зоні АТО протягом минулої доби було зафіксовано 67 обстрілів позицій українських військових з боку бойовиків.