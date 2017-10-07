БПП підтримав зняття недоторканності з шістьох нардепів

Розенблат особисто звернувся до фракції з проханням проголосувати за зняття з нього недоторканності.

Фракція БПП підтримала також зняття недоторканності з Борислава Розенблата Фракція "Блоку Петра Порошенка" у Верховній Раді України підтримала зняття недоторканності з шістьох нардепів, подання на яких зробила Генеральна прокуратура.

Про це йдеться в повідомленні БПП. Повідомляється, що фракція прийняла рішення дати згоду на зняття з нардепа Борислава Розенблата депутатської недоторканності і притягнення його до відповідальності.

Зокрема, Розенблат особисто звернувся до фракції з проханням проголосувати за зняття з нього недоторканності.

"Я прошу дати мені можливість захистити себе в суді. Я готовий відповідати за свої всі вчинки. У сесійній залі під час розгляду мого питання, я здам всі свої закордонні паспорти", - заявив Розенблат.

Фракція також підтримала позбавлення депутатської недоторканності і притягнення до відповідальності всіх шести народних депутатів, на яких є подання Генеральної прокуратури.

На засіданні Генеральна прокуратура та САП продемонстрували відео-докази зловживання службовим становищем та вимагання народного депутата з фракції БПП Борислава Розенблата.

Нагадаємо, Полякову та Розенблату інкриміновано хабарництво в обмін на просування законопроекту про умови видобутку бурштину в інтересах компанії "Фуджейра" з ОАЕ.

Детективи НАБУ затримали охоронця народного депутата Розенблата під час отримання хабара у розмірі 200 тис. доларів нібито за вирішення питання з ліцензування видобутку бурштину.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура в ході засідання регламентного комітету продемонструвала відеозапис у справі про отримання хабарів нардепами Максимом Поляковим і Бориславом Розенблата.

Зазначимо, що вчора Комітет Верховної Ради з питань регламенту визнав подання на зняття недоторканності і притягнення до відповідальності народного депутата Андрія Лозового з фракції "Радикальної партія" законним і мотивованим, але недостатньо обгрунтованим.

Недостатньо обґрунтованим визнали також подання на зняття недоторканності з народного депутата Максима Полякова.



