Британія внесла Україну до топ-10 держав із високим ризиком терористичних атак

Найбільш небезпечною країною у цьому рейтингу став Ірак, за ним - Афганістан, Нігерія, Сирія та Пакистан

Туреччина, Україна та Франція стали трьома країнами Європи, які Міністерство закордонних справ Великої Британії вважає країнами "з високим ризиком" здійснення терористичних атак, зокрема у передсвятковий та святковий періоди

Такий висновок робить британське видання The Sun, проаналізувавши останні застереження МЗС Великої Британії своїм туристам та Global Terrorism Index.

"Після Туреччини, України та Франції наступними серед "небезпечних" стали власне Велика Британія, ФРН, Бельгія і Греція", - пише видання.

Останніми трьома країнами у топ-10 найбільш небезпечних щодо загрози терактів у святкові дні стали Швеція, Ірландія та Італія.

Серед напрямків, які є популярними для зимового відпочинку, британські дипломати визначили найбільш небезпечними Австралію, Таїланд, Мальдіви та Філіппіни.

Загалом найбільш небезпечною країною у цьому рейтингу став Ірак, за ним - Афганістан, Нігерія, Сирія та Пакистан.

Нагадаємо, 30 грудня в Харкові на вул. Шевченка біля ТЦ "Рост" близько 15 години чоловік захопив відділення "Укрпошти". Зловмисник заявив, що на ньому прикріплена вибухівка, яку він готовий застосувати. За попередньою інформацією, в заручниках у чоловіка знаходилися 11 осіб: 9 дорослих та двоє дітей. Зловмисник не проявляв агресії та спілкувався з переговорниками.

Згодом трьох жінок і двох дітей вдалося звільнити. Звільнений хлопчик розповів про перебування в заручниках.

Незабаром вдалося звільнити всіх заручників, зловмисника затримали.

За фактом подій відкрито кримінальне провадження.