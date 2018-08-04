Екіпажу "Норда" намагаються передати українські паспорти, – постпред Порошенка

Членам екіпажу судна "Норд", яке українські прикордонники затримали 25 березня в Азовському морі, намагаються передати паспорти громадян України.

Про це повідомив постійний представник президента в Автономній Республіці Крим Борис Бабін.

"За наявною інформацією окупаційна влада через адвокатів та дипломатів пробує терміново передати такі легальні документи (паспорти громадян України) з Криму для членів екіпажу. Бо дома у них вони звісно є та за ними їх пропустять в Крим через КПВВ без проблем. А за виданими окупаційною владою РФ ''аусвайсами'' ніхто нікого в Крим не пропустить, маємо чітку позицію ДПС України", – заявив Бабін.

Речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян повідомив, що члени екіпажу кримського судна "Норд" можуть поїхати до Криму, якщо на адміністративній межі покажуть паспорти громадян України.

"У даному випадку ми говоримо про громадян України, які проживають на тимчасово окупованій частині півострова. Якщо у них виникне бажання поїхати додому, вони можуть це зробити через адмінмежу, враховуючи так званий гуманітарний аспект, як це передбачено законодавством, - возз’єднання родини і таке інше. У межах законодавства ми можемо дозволити їм повернутися до домівок через адмінмежу як громадянам України", – пояснив речник "Громадському радіо".

Водночас адвокат екіпажу Дмитро Щербина розповів, що екіпаж судна "Норд" їде до адміністративного кордону із Автономною республікою Крим, щоб спробувати перейти контрольний пункт в’їзду-виїзду.

"Зараз їдуть до адмінкордону з півостровом. Будуть через пункт пропуску в Криму проходити", – зазначив Щербина.

Адвокат розповів, що не володіє інформацією, чи привезуть екіпажу українські паспорти для перетину. Однак він запевнив, що зараз в екіпажу є тільки документи на повернення, видані консульством РФ.

Нагадаємо, що 25 березня Держприкордонслужба України затримала в акваторії Азовського моря риболовецьке судно під прапором Росії.

30 березня український суд заарештував судно "Норд". За інформацією "Радіо Свобода", російський глава Криму Сергій Аксенов стверджував, що влада півострова "веде роботу із повернення судна "Норд".

Українські прикордонники заперечують будь-які контакти з владою Криму щодо судна "Норд".

Помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян розповів, що в діях команди затриманого риболовецького судна "Норд" є ознаки порушення законодавства про незаконний перетин державного кордону України, це адміністративна відповідальність.

Як повідомляв iPress.ua, суд у Херсоні обрав запобіжний захід для капітана судна "Норд" Володимира Горбенка, помістивши його під варту. Захист вніс за нього заставу.