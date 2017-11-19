Ердоган поставив під сумнів довіру до НАТО

Президент Туреччини Реджеп Ердоган поставив під сумнів питання довіри до НАТО.

Ердоган заявив, що в період максимальної загрози з території Сирії керівництво НАТО в 2015 році прийняло рішення відкликати ракетно-зенітні системи з Туреччини і, на думку турецького лідера, дало зрозуміти, що не надасть підтримки Анкарі в разі атаки, повідомляє агентство Anadolu.

"Коли ж Туреччина почала переговори щодо закупівлі російських комплексів С-400 з метою зміцнення системи ППО, ряд провідних країн НАТО почали критикувати Анкару", - додав він, зазначивши, що все це підтверджує наявність проблем всередині НАТО.

При цьому президент Туреччини заявив, що Анкара має повне право на запобігання загрозам національній безпеці, яка, на його думку, надходить, зокрема, від курдських організацій PYD і PKK.

Ердоган пообіцяв, що Туреччина не тільки завершить операцію в Ідлібі, а й "звільнить від терористів" сирійські райони Афрін і Мюнбіч, контрольовані PYD.

"Туреччина завдасть удари по джерелах загрози нацбезпеки і в сусідньому Іраку, в тому числі в районі Кандиль", - підкреслив Ердоган.

Нагадаємо, що в п'ятницю, 17 листопада, Анкара відкликала 40 своїх військовослужбовців з навчань НАТО в Норвегії після внесення скандинавською країною імені президента Туреччини до списку ворогів. Як пише "Європейська правда", ідеться про два окремі випадки. У першому один із техніків знайшов в інтернеті фотографію Ататюрка та використав її для представлення "ворожих рядів". Під час навчань увагу на це звернули турецькі офіцери. У другому випадку від імені Ердогана було відкрито фальшивий акаунт у соціальній мережі, спрямований проти НАТО та союзників. Людиною, що відкрила цей рахунок, виявився офіцер норвезької армії, який мав курдське походження.

Додамо, що генсек НАТО Єнс Столтенберг надіслав турецькій стороні листа з вибаченнями через скандал на навчаннях у Норвегії, який призвів до виведення Анкарою своїх військових.