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ФІФА оштрафувала Вукоєвича на 15 тисяч франків за відео "Слава Україні!"

Дисциплінарний комітет взяв до уваги вибачення футболіста
Міжнародна федерація футболу оштрафувала помічника тренерського штабу збірної Хорватії Огнєна Вукоєвича на 15 тисяч швейцарських франків за публікацію відео, в якому він називає успіх хорватської команди в матчі з Росією "перемогою для України".
ФІФА оштрафувала Вукоєвича на 15 тисяч франків за відео "Слава Україні!" Фото: gettyimages.com

Як повідомляє ТАСС, дисциплінарний комітет ФІФА взяв до уваги, що Хорватський футбольний союз і сам Вукоєвич своєчасно вибачилися за інцидент і що помічника тренера відсторонили від роботи на чемпіонаті.

Разом з Вукоєвичем у ролику знявся захисник збірної Хорватії Домагой Віда – в його випадку, як повідомляв iPress.ua, ФІФА обмежилася офіційним попередженням.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Чемпіонату світу з футболу 7 липня збірна Хорватії перемогла збірну Росії і вийшла до півфіналу. Після матчу захисник футбольної збірної Хорватії Домагой Віда разом з колишнім гравцем команди Огнєном Вукоєвичем записав відеозвернення. "Слава Україні, давай, давай!" – сказав Віда на відео, а Вукоєвич додав: "Ця перемога за "Динамо" і за Україну. Хорватія, вперед!" Вукоєвич є менеджером київського "Динамо", за яке він кілька років виступав, коли був гравцем.

Згідно з правилами ФІФА, тема політики заборонена на чемпіонатах. За порушення і навмисну ​​провокацію спортсмену загрожувала дискваліфікація. Віда заявив, що його слова не мали політичного підтексту, а відео було просто жартом.

У прес-службі збірної Хорватії повідомили, що висловлювання гравців були лише відповіддю на численні привітання з України, де Віда і Вукоєвич грали кілька сезонів.

В 1/2 фіналу Хорватія зіграє з Англією.

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09 07 2018 22:55
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