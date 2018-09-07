ФІФА оштрафувала Вукоєвича на 15 тисяч франків за відео "Слава Україні!"
Як повідомляє ТАСС, дисциплінарний комітет ФІФА взяв до уваги, що Хорватський футбольний союз і сам Вукоєвич своєчасно вибачилися за інцидент і що помічника тренера відсторонили від роботи на чемпіонаті.
Разом з Вукоєвичем у ролику знявся захисник збірної Хорватії Домагой Віда – в його випадку, як повідомляв iPress.ua, ФІФА обмежилася офіційним попередженням.
Нагадаємо, у чвертьфіналі Чемпіонату світу з футболу 7 липня збірна Хорватії перемогла збірну Росії і вийшла до півфіналу. Після матчу захисник футбольної збірної Хорватії Домагой Віда разом з колишнім гравцем команди Огнєном Вукоєвичем записав відеозвернення. "Слава Україні, давай, давай!" – сказав Віда на відео, а Вукоєвич додав: "Ця перемога за "Динамо" і за Україну. Хорватія, вперед!" Вукоєвич є менеджером київського "Динамо", за яке він кілька років виступав, коли був гравцем.
Згідно з правилами ФІФА, тема політики заборонена на чемпіонатах. За порушення і навмисну провокацію спортсмену загрожувала дискваліфікація. Віда заявив, що його слова не мали політичного підтексту, а відео було просто жартом.
У прес-службі збірної Хорватії повідомили, що висловлювання гравців були лише відповіддю на численні привітання з України, де Віда і Вукоєвич грали кілька сезонів.
В 1/2 фіналу Хорватія зіграє з Англією.
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