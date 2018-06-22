ГПУ закрила справу проти "Нової пошти"

Генеральна прокуратура закрила кримінальне провадження щодо діяльності компанії "Нова пошта".

Генеральна прокуратура закрила кримінальне провадження щодо діяльності компанії "Нова пошта".

Відзначають, що справу було закрито 14 червня 2018 року за відсутністю складу кримінального злочину.

"Ми з самого початку були впевнені, що справу проти "Нової пошти" буде закрито", - зазначив один зі співвласників компанії В'ячеслав Клімов, повідомляють на сайті "Нової пошти".

"Спасибі всім, хто був у цій ситуації на нашому боці, без сумніву підтримав нашу компанію, хто вірив у нас і в чесність наших способів ведення бізнесу. Ця ситуація ще раз продемонструвала, що «Нова пошта» є важливою і невід'ємною частиною української економіки і запорукою її розвитку, адже від діяльності компанії залежить робота сотні тисяч українських підприємств і добробут українських громадян", - додав він.

"Нова пошта" - це заснована в 2001 році українська компанія, що забезпечує сервіс експрес-доставки документів, вантажів і посилок для фізичних осіб і бізнесу. Її мережа складається з більш ніж 2300 відділень, понад 1400 поштоматів для видачі/прийому посилок і 40 сортувально-перевантажувальних терміналів. Загальна кількість співробітників компанії перевищує 23 000 осіб.

Нагадаємо, 16 березня стало відомо, що Генеральна прокуратура України (ГПУ) проводить обшуки в кількох офісах "Нової пошти". У Генеральній прокуратурі заявили, що посадові особи групи споріднених компаній використовували злочинну схему, що призводило до несплати податків в особливо великих розмірах.

17 березня у ГПУ заявили, що слідчі головного слідчого управління Генеральної прокуратури під час обшуків у приміщеннях "Нової пошти" в Києві, Дніпрі, Одесі, Львові, Харкові та Полтаві вилучили фінансові документи та необліковані грошові кошти.

У свою чергу компанія "Нова пошта" заявляє про періодичні Ddos-атаки на її потужності.