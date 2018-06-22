Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

ГПУ закрила справу проти "Нової пошти"

Справу закрили за відсутністю складу кримінального злочину
Генеральна прокуратура закрила кримінальне провадження щодо діяльності компанії "Нова пошта".
ГПУ закрила справу проти "Нової пошти" Фото: novaposhta.ua

Генеральна прокуратура закрила кримінальне провадження щодо діяльності компанії "Нова пошта".

Відзначають, що справу було закрито 14 червня 2018 року за відсутністю складу кримінального злочину.

"Ми з самого початку були впевнені, що справу проти "Нової пошти" буде закрито", - зазначив один зі співвласників компанії В'ячеслав Клімов,  повідомляють на сайті "Нової пошти".

"Спасибі всім, хто був у цій ситуації на нашому боці, без сумніву підтримав нашу компанію, хто вірив у нас і в чесність наших способів ведення бізнесу. Ця ситуація ще раз продемонструвала, що «Нова пошта» є важливою і невід'ємною частиною української економіки і запорукою її розвитку, адже від діяльності компанії залежить робота сотні тисяч українських підприємств і добробут українських громадян", - додав він.

"Нова пошта" - це заснована в 2001 році українська компанія, що забезпечує сервіс експрес-доставки документів, вантажів і посилок для фізичних осіб і бізнесу. Її мережа складається з більш ніж 2300 відділень, понад 1400 поштоматів для видачі/прийому посилок і 40 сортувально-перевантажувальних терміналів. Загальна кількість співробітників компанії перевищує 23 000 осіб.

Нагадаємо, 16 березня стало відомо, що Генеральна прокуратура України (ГПУ) проводить обшуки в кількох офісах "Нової пошти". У Генеральній прокуратурі заявили, що посадові особи групи споріднених компаній використовували злочинну схему, що призводило до несплати податків в особливо великих розмірах.

17 березня у ГПУ заявили, що слідчі головного слідчого управління Генеральної прокуратури під час обшуків у приміщеннях "Нової пошти" в Києві, Дніпрі, Одесі, Львові, Харкові та Полтаві вилучили фінансові документи та необліковані грошові кошти.

У свою чергу компанія "Нова пошта" заявляє про періодичні Ddos-атаки на її потужності.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман ініціював перевірку законності обшуків у ТОВ "Нова пошта".
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 06 2018 17:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів

Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.