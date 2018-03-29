Громадські активісти оскаржуватимуть подання е-декларацій в Конституційному суді

Громадські організації звертатимуться до Конституційного суду України та оскаржуватимуть питання електронного декларування антикорупціонерів.

Про це йдеться у спільній заяві 86 організацій-підписантів.

ГО вважають обов’язок подання е-декларацій дискримінацією.

"Поширення на фізичних осіб антикорупційних заборон, обмежень та обов’язків порушують Європейську конвенцію з прав людини і основоположних свобод, положення Конституції України щодо права на свободу об’єднань, працю, рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, свободу думки і слова", - заявили громадські організації.

Серед підписантів, є зокрема, "Реанімаційний Пакет Реформ", "Слідство-інфо", "Бігус-інфо", "Інститут громадянського суспільства", "Центр UA", "Центр економічної стратегії", "Інститут масової інформації" тощо.

Нагадаємо, спікер Верховної Ради Андрій Парубій запропонував розглянути питання про скасування обов'язкового електронного декларування для членів громадських організацій, які займаються антикорупційною діяльністю, 3 квітня.

Також Президент України Петро Порошенко наполягає на скасуванні Верховною Радою обов'язкового електронного декларування для представників громадських організацій, які займаються антикорупційною діяльністю.

В середу європейський комісар з питань європейської політики сусідства Йоганнес Ган розкритикував Верховну Раду і владу України через відмову скасувати електронні декларації для членів антикорупційних громадських організацій.

Поправки до закону про електронне декларування, згідно з якими члени громадських антикорупційних організацій зобов'язані звітувати про доходи, були прийняті Радою 23 березня 2017 року. Крайній термін подання декларації - 31 березня 2018 року.