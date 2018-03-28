​Парубій пропонує розглянути скасування е-декларацій для антикорупціонерів 3 квітня

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій запропонував розглянути питання про скасування обов'язкового електронного декларування для членів громадських організацій, які займаються антикорупційною діяльністю, 3 квітня.

Парубій виступив з ініціативою, щоб першим питанням на порядку денному засідання Ради у вівторок, 3 квітня, стояло питання скасування процедури електронного декларування для громадських активістів та декриміналізації статті через неподання або несвоєчасне подання е-декларації громадськими активістами, повідомляє прес-служба парламенту.

"Сьогодні під час наради голова і представники фракцій і груп парламенту узгодили, що проведуть роботу в своїх фракціях, щоб ми спільно вийшли на позитивне рішення щодо декриміналізації статті про неподання електронних декларацій громадськими активістами і про скасування електронного декларування для громадських активістів", - заявив Парубій.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко наполягає на скасуванні Верховною Радою обов'язкового електронного декларування для представників громадських організацій, які займаються антикорупційною діяльністю.

В середу європейський комісар з питань європейської політики сусідства Йоганнес Ган розкритикував Верховну Раду і владу України через відмову скасувати електронні декларації для членів антикорупційних громадських організацій.

22 березня 2018 року Верховна Рада відмовилася розглядати законопроекти, які скасовують або переносять крайній термін подання електронних декларацій про майно і доходи представниками громадських організацій, які займаються антикорупційною діяльністю. Народні депутати не проголосували ні за один з трьох відповідних законопроектів (№6271, №8120 і №8120-1) для їх включення до порядку денного та розгляду.

Поправки до закону про електронне декларування, згідно з якими члени громадських антикорупційних організацій зобов'язані звітувати про доходи, були прийняті Радою 23 березня 2017 року. Крайній термін подання декларації - 31 березня 2018 року.