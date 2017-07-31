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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Грузія очікує, що Україна видасть Саакашвілі після його приїзду в Київ

В Грузії кажуть, що це - не політичний, а "правовий та слідчо-прокурорський процес"
У Грузії сподіваються, що, як тільки Міхеїл Саакашвілі повернеться в Україну, Київ зможе почати процес його видачі Тбілісі.
Грузія очікує, що Україна видасть Саакашвілі після його приїзду в Київ Фото: Reuters

Міністр юстиції Тея Цулукіані в ефірі телекомпанії "Імеді" нагадала, що Тбілісі вимагав екстрадувати Саакашвілі ще в 2014 і 2015 роках. За словами Цулукіані, він звинувачується в тому числі в побитті депутата парламенту, розтраті близько 4 мільйонів доларів, розгоні мирного мітингу в листопаді 2007 року і в причетності до розгрому телекомпанії "Імеді", інформує "Радіо Свобода".

У квітні 2015 року Україна відмовилася видати Саакашвілі, пославшись на те, що його переслідування в Грузії носить не тільки правовий характер.

Нагадаємо, що 27 липня, президент Петро Порошенко позбавив Міхеіла Саакашвілі громадянства на підставі рекомендацій Комісії з питань громадянства при президенті України.

Екс-губернатор Одещини, в свою чергу, заявив, що у нього одне громадянство - українське.

За повідомленням Державної міграційної служби, Саакашвілі був позбавлений громадянства "на підставі неправдивих даних, зазначених в анкеті".

Зокрема, в документах, які Саакашвілі заповнював перед отриманням українського громадянства, він вказав, що не перебуває під слідством в Україні або за її межами, в той час, як на території Грузії колишній президент був заочно арештований.

Міхеїл Саакашвілі стверджує, що в анкеті про отримання українського громадянства стоїть не його підпис і вимагає експертизи.

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Ситуацію з громадянством Саакашвілі Президент України досі ніяк не коментує.

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