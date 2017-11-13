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Іспанія шукає, хто стоїть за фейковими новинами про Каталонію

Кількість фейкових новин про Каталонію змінюється щодня.
Іспанська влада намагається з'ясувати, хто стоїть за кампанією з дезінформації щодо подій у Каталонії на тлі підозр, що Росія та Венесуела могли докласти до цього руку.
Іспанія шукає, хто стоїть за фейковими новинами про Каталонію Фото: afp.com

Про це заявила міністр оборони Іспанії Марія Долорес де Коспедал, повідомляє The Associated Press.

За словами міністра, багато дій відбувається з російської території, але поки що не можна точно визначити їх джерело. Вона сказала, що деякі з них повторюються з території Венесуели.

В Іспанії тим часом не коментують, який вплив може мати дезінформація на регіональні вибори в Каталонії, призначені на 21 грудня, або наскільки масштабною є кампанія з поширення фейкових новин. Міністр оборони лише зазначила, що кількість фейкових новин про Каталонію "змінюється щодня, цифру визначити неможливо".

Нагадаємо, Бельгійський суд прийняв рішення про умовне звільнення екс-глави Каталонії Карлеса Пучдемона та ще чотирьох колишніх членів уряду регіону.

Пучдемон і кілька колишніх урядовців Каталонії здалися в Брюсселі бельгійській поліції.

Раніше, 3 листопада, прокуратура Бельгії отримала ордер на арешт Пучдемона, спрямований владою Іспанії.

Нагадаємо, що парламент Каталонії проголосував за оголошення незалежності від Іспанії. Рішення підтримали 70 депутатів, проти голосували 10. Опозиція бойкотувала голосування. У свою чергу Кабінет міністрів Іспанії розпустив парламент і уряд Каталонії, призначивши позачергові вибори на 21 грудня.

Як повідомлялося, суддя Національної судової палати Іспанії наказав посадити вісьмох членів відстороненого Женералітата Каталонії без права застави. Членів уряду Каталонії звинувачують в заколоті, повстанні проти уряду, розкраданні державних коштів та інших злочинів.

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