Іспанія шукає, хто стоїть за фейковими новинами про Каталонію

Іспанська влада намагається з'ясувати, хто стоїть за кампанією з дезінформації щодо подій у Каталонії на тлі підозр, що Росія та Венесуела могли докласти до цього руку.

Про це заявила міністр оборони Іспанії Марія Долорес де Коспедал, повідомляє The Associated Press.

За словами міністра, багато дій відбувається з російської території, але поки що не можна точно визначити їх джерело. Вона сказала, що деякі з них повторюються з території Венесуели.

В Іспанії тим часом не коментують, який вплив може мати дезінформація на регіональні вибори в Каталонії, призначені на 21 грудня, або наскільки масштабною є кампанія з поширення фейкових новин. Міністр оборони лише зазначила, що кількість фейкових новин про Каталонію "змінюється щодня, цифру визначити неможливо".

Нагадаємо, Бельгійський суд прийняв рішення про умовне звільнення екс-глави Каталонії Карлеса Пучдемона та ще чотирьох колишніх членів уряду регіону.

Пучдемон і кілька колишніх урядовців Каталонії здалися в Брюсселі бельгійській поліції.

Раніше, 3 листопада, прокуратура Бельгії отримала ордер на арешт Пучдемона, спрямований владою Іспанії.

Нагадаємо, що парламент Каталонії проголосував за оголошення незалежності від Іспанії. Рішення підтримали 70 депутатів, проти голосували 10. Опозиція бойкотувала голосування. У свою чергу Кабінет міністрів Іспанії розпустив парламент і уряд Каталонії, призначивши позачергові вибори на 21 грудня.

Як повідомлялося, суддя Національної судової палати Іспанії наказав посадити вісьмох членів відстороненого Женералітата Каталонії без права застави. Членів уряду Каталонії звинувачують в заколоті, повстанні проти уряду, розкраданні державних коштів та інших злочинів.