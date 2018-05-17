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Канада засудила відкриття Кримського моста

Росія з допомогою Кримського моста намагається ізолювати аннексированный півострів від України, зазначила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд
Відкриття Кримського моста – чергове порушення суверенітету України з боку Росії.
Канада засудила відкриття Кримського моста Фото: zn.ua

Про це зазначається в заяві міністра закордонних справ Канади Христі Фріланд від 16 травня.

За її словами, об'єкт звели для незаконного утримання та ізоляції півострова від решти України". Фріланд закликала РФ "припинити порушувати фундаментальні принципи світового порядку".

Як відомо, 15 травня за участі президента РФ Володимира Путіна відбулася церемонія відкриття автодорожньої частини кримського мосту.

Водночас Президент України Петро Порошенко заявив, що "незаконне будівництво Керченського моста є черговим свідченням нехтування міжнародним правом з боку Кремля".

У Євросоюзі підкреслили, що, побудувавши Керченський міст, Росія ще раз порушила суверенітет і територіальну цілісність України.

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17 05 2018 08:59
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