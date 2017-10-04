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Кардіоцентр у Німеччині підтвердив діагноз Насірова, встановлений у "Феофанії"

Клініка "Феофанія" вирішила захистити свою репутацію
Університетський кардіологічний центр Фрайбург - Бад-Кроцінген (клініка кардіології й ангіології) підтвердив діагноз, встановлений у лікарні "Феофанія" відстороненому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову.
Кардіоцентр у Німеччині підтвердив діагноз Насірова, встановлений у "Феофанії" Фото: LB.ua

"Феофанія" звернулася до іноземних фахівців, не погодившись із висновками комісії МОЗ України з приводу правильності діагнозу Насірова.

"Університетський кардіологічний центр Фрайбурга (клініка максимального медичного забезпечення, яка входить до трійки найбільших і найавторитетніших за кількістю пацієнтів у лікуванні серцевих інфарктів і проведених хірургічних операцій на клапанах серця) надав незалежний висновок на підставі отриманої медичної документації про діагностику та лікування пацієнта. За результатами дослідження на підставі методичних рекомендацій Європейської спільноти кардіологів і відповідно до німецької DRG-системи - виконаний лікувальний підхід не викликає заперечень, діагноз медиками Клінічної лікарні "Феофанія" Держуправління справами встановлено правильно", - повідомляє сайт Державного управління справами, якому підпорядковується "Феофанія".

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро підозрює, що отримана від Державної фіскальної служби розстрочка зі сплати ренти за видобуток природного газу, була частиною схеми фірм нардепа Олександра Онищенка у заволодінні коштами ПАТ "Укргазвидобування" на суму 740,07 млн грн.

Лікарі діагностувалі інфаркт міокарда у голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, який перебував у відомчій лікарні "Феофанія".

Кабінет міністрів України прийняв рішення на час розслідування відсторонити Насірова від обов'язків.

Сам Насіров запевняє, що не імітує хворобу і не збирається втікати.

Згодом клініко-експертна комісія Міністерства охорони здоров'я України не підтвердила діагноз, встановлений лікарями "Феофанії" відстороненому керівнику ДФС Роману Насірову.

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10 04 2017 14:59
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