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Колишня чиновниця Міндоходів уникла арешту за мільйон гривень застави

Суд відмовив військовій прокуратурі в арешті підозрюваної з можливістю внесення застави в сумі 7 млн грн
Суд відпустив з-під варти колишнього заступника начальника харківського облуправління Міністерства доходів і зборів Тетяну Маслову під заставу в один мільйон гривень.
Колишня чиновниця Міндоходів уникла арешту за мільйон гривень застави Фото: law-obx.org.ua

Таке рішення ухвалив Печерський районний суд Києва на засіданні в четвер, інформує "Інтерфакс-Україна".

Згідно з рішенням суду, обраний запобіжний захід діє до 21 липня. Маслова, що проживає в Дніпрі, повинна сповіщати суд і прокуратуру про зміну свого місця перебування і виконувати інші покладені на неї судом обов'язки, передбачені у таких випадках.

Нагадаємо, що Печерський районний суд Києва відпустив вже п'ятьох податківців, яких було затримано під час масштабної антикорупційної операції правоохоронців.

24 травня по всій Україні пройшли затримання верхівки колишнього Міністерства доходів і зборів. У спецоперації задіяли 1700 поліцейських і 500 військових прокурорів, вони провели 454 обшуки в 15 областях.

Згодом, Печерський районний суд Києва звільнив з-під варти колишнього очільника податкової служби Луганської області Олександра Антіпова, затриманого та доставленого до столиці в рамках масштабної антикорупційної операції.

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25 05 2017 17:54
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