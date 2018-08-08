Кислота, якою облили Гандзюк, була більш щільною, ніж в акумуляторах авто

Кислота, якою облили активістку та співробітницю Херсонської мерії Катерину Гандзюк, більша за щільністю ніж та, яка використовується в автомобільних акумуляторах.

"Експерти встановили, що щільність кислоти, виявленої на одязі чиновниці Херсонської міськради, вдвічі більша за речовину, що використовується в автомобільних акумуляторних батареях", – повідомляє Національна поліція.

Зазначається, що слідчі у справі призначили низку необхідних експертних досліджень.

Правоохоронці кажуть, що перевіряють інформацію, яка почала надходити після звернення із закликом до громадян і ЗМІ – посприяти у встановленні особи ймовірного підозрюваного.

"Наразі ми ретельно перевіряємо інформацію у справі нападу на чиновницю, яка надходить від громадян. Ми уточнюємо найменші деталі та аналізуємо їх", – стверджує перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін.

Нагадаємо, 31 липня біля под'їзду невідомий чоловік вилив на радницю міськголови Херсона кислоту. Поліція Херсона закликала громадян допомогти встановити особу нападника та пообіцяла конфіденційність. Українське представництво міжнародного антикорупційного руху Transparency International висловило обурення повідомленнями про нападна Гандзюк.

Додамо, що справу нападу на працівницю мерії Херсона Катерини Гандзюк передали в СБУ.

3 серпня Арсен Аваков повідомив, що поліція затримала підозрюваного у нападі на радницю мера Херсона Катерину Гандзюк.

Херсонський міський суд обрав підозрюваному у замаху на вбивствокеруючої справами Херсонської міськради Катерини Гандзюк запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.