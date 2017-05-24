Луценко звинуватив Опоблок у сутичках в Дніпрі 9 травня

До організації "тітушок" у Дніпрі під час провокацій 9 травня 2017 року причетний "Опозиційний блок".

У цьому переконує генеральний прокурор України Юрій Луценко, який прийшов прозвітуватися до Верховної Ради.

"Ми вже точно знаємо хто організовував та інструктував цих тітушок. Пане керівник "Опозиційного блоку", у мене погані новини: вонии всі організовувалися, інструктувалися і фінансувалися у вашому штабі на Дніпропетровщині. Особисто паном Вілкулом і паном Колесником",– заявив генпрокурор.

"На цей момент ми маємо відео, як вони всі разом заходять в офіс. Слава БПП, бо їх офіс знаходиться поруч і в них є відеокамера. У нас є дані, санкціонованих судом матеріалів прослуховування, які свідчать про те саме", – зазначив генпрокурор.

Луценко звернувся до опоблоківців поки "не офіційно – через подання", а з пропозицією "допомогти, щоб депутати "Опозиційного блоку" дали правдиві покази".

"Принаймні вибачилися за те, що тітушки не вивітрилися з ваших голів", – зазначив генпрокурор.

Нагадаємо, що 9 травня, в Дніпрі сталася сутичка. На підході до пам'ятника Слави учасники АТО зажадали від організатора ходи "Опоблоку" нардепа Олександра Вілкула відмовитися від партійної символіки. З колони вискочили молоді люди спортивної зовнішності, зав'язалася бійка. Поліцейські застосували кийки, намагаючись прокласти шлях активістам "Опоблоку". Кілька АТОшників були побиті.

Зокрема, від рук співробітників поліції постраждав ветеран російсько-української війни Денис Буштрук, який раніше отримав контузію на фронті.