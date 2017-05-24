Луценко звинуватив Опоблок у сутичках в Дніпрі 9 травня
У цьому переконує генеральний прокурор України Юрій Луценко, який прийшов прозвітуватися до Верховної Ради.
"Ми вже точно знаємо хто організовував та інструктував цих тітушок. Пане керівник "Опозиційного блоку", у мене погані новини: вонии всі організовувалися, інструктувалися і фінансувалися у вашому штабі на Дніпропетровщині. Особисто паном Вілкулом і паном Колесником",– заявив генпрокурор.
"На цей момент ми маємо відео, як вони всі разом заходять в офіс. Слава БПП, бо їх офіс знаходиться поруч і в них є відеокамера. У нас є дані, санкціонованих судом матеріалів прослуховування, які свідчать про те саме", – зазначив генпрокурор.
Луценко звернувся до опоблоківців поки "не офіційно – через подання", а з пропозицією "допомогти, щоб депутати "Опозиційного блоку" дали правдиві покази".
"Принаймні вибачилися за те, що тітушки не вивітрилися з ваших голів", – зазначив генпрокурор.
Нагадаємо, що 9 травня, в Дніпрі сталася сутичка. На підході до пам'ятника Слави учасники АТО зажадали від організатора ходи "Опоблоку" нардепа Олександра Вілкула відмовитися від партійної символіки. З колони вискочили молоді люди спортивної зовнішності, зав'язалася бійка. Поліцейські застосували кийки, намагаючись прокласти шлях активістам "Опоблоку". Кілька АТОшників були побиті.
Зокрема, від рук співробітників поліції постраждав ветеран російсько-української війни Денис Буштрук, який раніше отримав контузію на фронті.
За словами очевидців, після побиття поліцією 21 чоловік звернувся за медичною допомогою, з них 11 мають серйозні тілесні ушкодження. Два ветерана АТО госпіталізовані.
10 травня генеральний прокурор України Юрій Луценко проінформував про ідентифікацію та затримання 8 тітушок, що напали на учасників АТО у Дніпрі у вівторок, 9 травня, під час заходів, приурочених до Дня перемоги.
Раніше заступник начальника Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області Олег Грозь заявив, що правоохоронці володіють інформацією, що "тітушкам" платили за організацію заворушень у Дніпрі 9 травня по 600 гривень.
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