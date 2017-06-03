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Львів наближається до сміттєвої катастрофи, – Садовий

Львів може опинитися у великій екологічній біді
У Львові знову складається критична ситуація з вивозом сміття.
Львів наближається до сміттєвої катастрофи, – Садовий Фото:112.ua

"Більше тисячі тонн відходів не вивезено зі Львова. 257 майданчиків переповнені. Всі машини, які сьогодні транспортують відходи за межі Львова заблоковані, це приблизно 50 машин. Ми можемо розраховувати тільки на полігони в межах області", - повідомив мер Львова Андрій Садовий під час засідання обласної комісії з надзвичайних ситуацій, передає ІА Дивись.info.

Львів може опинитися у великій екологічній біді.

"Не знаю кому в голову прийшла така думка блокувати всі машини, але це може робити людина, яка має повноту державної влади", - заявив Садовий.

Нагадаємо, що Львівська влада витратила близько 100 млн грн на вивезення сміття в інші регіони.

Також Львівська міськрада на позачерговому засіданні в четвер, 19 січня, прийняла план екстрених заходів для запобігання надзвичайній екологічній ситуації у зв'язку зі сміттєвою кризою.

Згодом мерія Львова заявила про загрозу зсуву на сміттєзвалищі в Грибовичах.

Як повідомляв iPress.ua, 27 січня Львову передали земельну ділянку у Яворівському районі площею 12 га для облаштування нового полігону для твердих побутових відходів та будівництва комплексу з переробки сміття.

Врешті-решт, виявилося, що виділена Львову ділянка під сміттєпереробний завод не придатна для будівництва будь-яких об'єктів поводження з відходами.

 

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06 03 2017 15:59
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