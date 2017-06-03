Львів наближається до сміттєвої катастрофи, – Садовий

У Львові знову складається критична ситуація з вивозом сміття.

"Більше тисячі тонн відходів не вивезено зі Львова. 257 майданчиків переповнені. Всі машини, які сьогодні транспортують відходи за межі Львова заблоковані, це приблизно 50 машин. Ми можемо розраховувати тільки на полігони в межах області", - повідомив мер Львова Андрій Садовий під час засідання обласної комісії з надзвичайних ситуацій, передає ІА Дивись.info.

Львів може опинитися у великій екологічній біді.

"Не знаю кому в голову прийшла така думка блокувати всі машини, але це може робити людина, яка має повноту державної влади", - заявив Садовий.