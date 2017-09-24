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Мадрид взяв під контроль поліцію Каталонії, щоб завадити референдуму

Міністр внутрішніх справ Каталонії Жоакім Форн повідомив, що місцевий уряд відкидає втручання в справи регіональної поліції
Іспанська влада взяла під контроль всю правоохоронну систему Каталонії, щоб зупинити проведення референдуму про незалежність 1 жовтня.
Мадрид взяв під контроль поліцію Каталонії, щоб завадити референдуму Фото: apnews.com

Мадрид призначив нового керівника каталонської та іспанської поліції в автономному регіоні. Ним став полковник Цивільної гвардії Дієго Перес де лос Кобос, повідомляє видання La Vanguardia.

Влада в Мадриді обґрунтувала такий крок необхідністю покращення координації дій правоохоронних сил. Проте влада Каталонії відмовилися погодитися із цим, назвавши ці дії втручанням у справи місцевої поліції.

У регіон також стягують тисячі поліцейських для недопущення референдуму про незалежність.

В іспанській генпрокуратурі вважають, що призначення Кобоса виправдано законом, який регулює спільні операції в автономному регіоні. Ця схема роботи залишиться в силі до 1 жовтня.

Міністр внутрішніх справ Каталонії Жоакім Форн повідомив, що місцевий уряд відкидає втручання в справи регіональної поліції.

"Лідер каталонської поліції не передаватиме свої функції", - сказав він.

Поки неясно, як місцева влада і поліція можуть не виконати розпорядження Мадрида.

Раніше прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой закликав президента Каталонії Карлеса Пучдемона піти у відставку і скасувати плани щодо проведення референдуму про незалежність.

Зазначимо, що Іспанія також взяла на себе контроль над фінансами Каталонії, щоб запобігти використанню коштів для проведення референдуму.

Загострення конфлікту між владою Іспанії та Каталонії триває вже декілька днів після того, як 7 вересня уряд Іспанії заблокував референдум, на якому автономне співтовариство очікувало здобути незалежність. 

Як результат, представники місцевої влади Каталонії у суботу, 16 вересня, вийшли на мітинги. Демонтрації на підтримку референдуму підтриумють також місцеві жителі, виходячи на вулиці. Сьогодні на вулицях Барселони нарахували близько тисячі осіб, які вимагали звільнення затриманих каталонських чиновників, яких затримали в ході ряду обшуків, проведених в держустановах Каталонії.

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24 09 2017 11:36
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