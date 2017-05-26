Манчестерський смертник готувався до атаки майже рік
Приблизно за 12 місяців до атаки Абеді відкрив банківський рахунок, який згодом використав, щоб придбати цвяхи та гвинти для саморобного вибухового пристрою, - повідомило видання The Times.
Щоб не викликати підозр, він робив покупки в різних магазинах. Зокрема, в господарській фірмі B&Q, що займається роздрібною торгівлею, і в компанії Screwfix в передмісті Манчестера.
Абеді здійснив усі покупки до середини квітня, після чого ненадовго поїхав до Лівії.
Зазначимо, Салман Абеді мав зв'язки із терористичною організацією "Аль-Каїда" та отримав терористичну підготовку за кордоном.
Нагадаємо, що 22 людини померли і щонайменше 59 осіб отримали поранення від вибуху, який стався наприкінці концерту співачки Аріани Гранде в англійському Манчестері в понеділок.
Вибух на стадіоні стався після того, як концерт закінчився і був спрямований на людей, які виходили.
Терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) взяло на себе відповідальність за вибух на стадіоні Manchester Arena у Великій Британії.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків