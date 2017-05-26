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Манчестерський смертник готувався до атаки майже рік

Щоб не викликати підозр, він робив покупки в різних магазинах
Імовірний виконавець теракту на концерті в Манчестері Салман Абеді готувався до скоєння нападу майже рік.
Манчестерський смертник готувався до атаки майже рік Фото:thetimes.co.uk

Приблизно за 12 місяців до атаки Абеді відкрив банківський рахунок, який згодом використав, щоб придбати цвяхи та гвинти для саморобного вибухового пристрою, - повідомило видання The Times.

Щоб не викликати підозр, він робив покупки в різних магазинах. Зокрема, в господарській фірмі B&Q, що займається роздрібною торгівлею, і в компанії Screwfix в передмісті Манчестера.

Абеді здійснив усі покупки до середини квітня, після чого ненадовго поїхав до Лівії.

Зазначимо, Салман Абеді мав зв'язки із терористичною організацією "Аль-Каїда" та отримав терористичну підготовку за кордоном.

Нагадаємо, що 22 людини померли і щонайменше 59 осіб отримали поранення від вибуху, який стався наприкінці концерту співачки Аріани Гранде в англійському Манчестері в понеділок.

Вибух на стадіоні стався після того, як концерт закінчився і був спрямований на людей, які виходили.

Терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) взяло на себе відповідальність за вибух на стадіоні Manchester Arena у Великій Британії.

 

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26 05 2017 09:19
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