Манчестерський смертник готувався до атаки майже рік

Щоб не викликати підозр, він робив покупки в різних магазинах

Імовірний виконавець теракту на концерті в Манчестері Салман Абеді готувався до скоєння нападу майже рік.

Приблизно за 12 місяців до атаки Абеді відкрив банківський рахунок, який згодом використав, щоб придбати цвяхи та гвинти для саморобного вибухового пристрою, - повідомило видання The Times.

Щоб не викликати підозр, він робив покупки в різних магазинах. Зокрема, в господарській фірмі B&Q, що займається роздрібною торгівлею, і в компанії Screwfix в передмісті Манчестера.

Абеді здійснив усі покупки до середини квітня, після чого ненадовго поїхав до Лівії.