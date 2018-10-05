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Масове отруєння дітей у Черкасах: госпіталізували нових постраждалих

Експерти досі не визначили, яка саме речовина стала отрутою для школярів і вчителів
У середу, 9 травня, в Черкасах госпіталізували ще 2-х жертв отруєння в школі.
Масове отруєння дітей у Черкасах: госпіталізували нових постраждалих Фото: з відкритих джерел

Напередодні ввечері погано стало хлопчикові, а в середу вранці госпіталізували ученицю тієї ж 8-ї школи, повідомляє ТСН.

Експерти досі не визначили, яка саме речовина стала отрутою для школярів і вчителів.

"На моєму досвіді такого отруєння не було", - визнає один з медиків, які працюють з постраждалими.

Нагадаємо, що вранці у вівторок в Черкасах під час лінійки в школі № 8 діти почали непритомніти. Спочатку госпіталізували 15 дітей, пізніше їхня кількість зросла до 51. Попередній діагноз у всіх постраждалих - отруєння невідомою речовиною.

Президент України Петро Порошенко доручив вжити усіх заходів для встановлення причини отруєння дітей у Черкасах.

Помічник начальника управління ДСНС в Черкаській області Костянтин Проценко заявив, що причиною масового отруєння в школі №8 могли стати випаровування з каналізаційного колектора, який знаходиться неподалік від навчального закладу.

Зазначимо, що у школі Новомосковська у Дніпропетровській області 8 травня відбулася лінійка до Дня пам'яті та примирення, під час якої учні теж відчули нездужання.

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10 05 2018 09:19
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