Майно і нерухомість Насірова арештували, - ЗМІ

Адвокат каже, що Насіров вже передумав їхати на лікування в США

Суд наклав арешт на все майно відстороненого голови фіскальної служби Романа Насірова, включаючи наявну в держреєстрі нерухомість.

"Все майно арештоване, включаючи нерухомість", - повідомило джерело агентства "Українські новини" у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

При цьому він не уточнив дату прийняття даного судового рішення.

За словами адвоката Насірова Олександра Лисака, його підзахисний вже не вивчає можливість отримання дозволу виїхати на лікування в США через суд.

Лисак повідомив, що суд двічі відмовив у цьому його клієнту й прийняв рішення про проходження лікування в Україні.

1 червня, Роман Насіров просив детективів НАБУ надати йому можливість виїхати в США для проходження лікування папілярного раку щитовидної залози по протоколу "АТА" (рекомендований курс лікування / спостереження 5 років), який йому рекомендували в Національному інституті вивчення діабету, хвороб травної системи і нирок (м. Бетесда, штат Меріленд) на період з 11 по 30 червня 2017 року.

Нагадаємо, наприкінці минулого місяця директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що Роману Насірову оголошено остаточну підозру.

Як відомо, детективи НАБУ та прокурори САП ініціювали клопотання про стягнення застави в розмірі 100 млн грн, яку вніс відсторонений голова ДФС Роман Насіров, у дохід держави.

Національне антикорупційне бюро підозрює, що отримана від Державної фіскальної служби розстрочка зі сплати ренти за видобуток природного газу, була частиною схеми фірм нардепа Олександра Онищенка у заволодінні коштами ПАТ "Укргазвидобування" на суму 740,07 млн грн.