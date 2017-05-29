Менеджмент "Яндекс.Україна" незаконно передавав у РФ персональні дані українців, - СБУ

Служба безпеки України (СБУ) підозрює менеджмент компанії "Яндекс.Україна" в передачі російським спецслужбам персональних даних громадян України.

"Співробітники Служби безпеки провели в Києві та Одесі санкціоновані обшуки в офісах дочірньої структури російської компанії "Яндекс". Встановлено, що менеджмент компанії незаконно збирав і передавав у Росію персональні дані українців - рід занять, місце перебування і проживання, роботи, дозвілля, джерела та розміри доходів, номери телефонів, електронних адрес і акаунтів у соціальних мережах", - повідомляє сайт СБУ.

Оперативники спецслужби задокументували, що серед громадян, про яких передавалася інформація, є співробітники правоохоронних і спеціальних органів, військовослужбовці ЗСУ й інших підрозділів, що беруть участь в антитерористичній операції на сході України, працівники органів державної влади і управління.



Фото: ssu.gov.ua

За даними СБУ, інформація передавалася "для планування, організації і проведення розвідувальних, диверсійних, інформаційно-підривних операцій у нашій країні на шкоду суверенітетові України, територіальній цілісності та недоторканності".

Під час обшуків було вилучено серверне обладнання та документацію, які буде направлено на експертизу. Експерти також проаналізують перенаправлення трафіку українських користувачів на російські сервери, а також перевірять координацію протиправної діяльності з території РФ.

Досудове розслідування триває за ст. 111 КК (державна зрада).

Нагадаємо, що СБУ сьогодні, 29 травня, провела обшук в київському та одеському офісах "Яндекс Україна" за статтею "Державна зрада".

Відзначимо, що акції російського "Яндексу" на торгах Московської біржі знижувалися на 3,3%, до 1,565 руб. за акцію, через введення Україною санкцій до компанії, а також усіх її сервісів на території країни.

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Як відомо, у вівторок, 16 травня, Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичниї осіб та російських компаній.