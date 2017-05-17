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Акції "Яндексу" знизилися на 3,3% через українські санкції

До інформації про санкції акції "Яндексу" зросли в межах 2%
Акції російського "Яндексу" на торгах Московської біржі знижувалися на 3,3%, до 1,565 руб. за акцію, на фоні введення Україною санкцій до компанії, а також усіх її сервісів на території країни.
Акції "Яндексу" знизилися на 3,3% через українські санкції Фото: i-g-t.org

Про це свідчать дані торгів Мосбіржі, повідомляє ТАСС.

При цьому до інформації про санкції акції "Яндексу" зросли в межах 2%. Станом на 13:04 мск зниження становить 1,85%, або 1,592 руб. за акцію.

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Нагадаємо, що у вівторок, 16 травня, Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичниї осіб та російських компаній.

У рішенні РНБО зазначається, що інтернет-провайдерам забороняється надавати послуги з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів Mail.ru і заборонити доступ до "Вконтакте" і "Однокласники".

Указ Президента про розширення санцій щодо РФ вступить в силу не пізніше 1 червня.

Однак заблокувати російські сайти в Україні на цей момент неможливо технічно.

Варто відзначити, що в рамках розширення списку санкцій проти російських компаній Україна заборонила програму з управління ресурсами підприємства 1С.

Mail.Ru Group закликає українських користувачів обходити блокування заборонених сайтів. Про це сказано в заяві компанії.

У Міністерстві закордонних справ (МЗС) РФ вважають введені Україною санкції щодо російських фізичних і юридичних осіб "проявом цензури з політичних мотивів".

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17 05 2017 19:18
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