Міноборони проведе додаткову експертизу "Молота"
Міністр доручив провести додаткову експертизу на базі науково-дослідної лабораторії Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". Зразки передано в лабораторію, повідомляє прес-служба Міноборони.
Висновки за результатами експертизи допоможуть встановити об'єктивну причину вибуху міномета.
Нагадаємо, вранці 6 липня під час військових навчань на 233-му Рівненському загальновійськовому полігоні стався вибух міномета. Загинули троє військовослужбовців 15 окремого гірсько-піхотного батальйону, який входить до складу 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади і базується в Ужгороді. Дев'ятеро бійців дістали поранення. Троє з поранених були у важкому стані. 10 липня їх перевели до львівської лікарні. Зараз медики оцінюють їх стан як середньої тяжкості.
Президент Петро Порошенко на час слідства заборонив використовувати міномети "Молот".
11 липня військові почали слідчий експеримент з мінометами "Молот", щоб установити причину розриву міномета. Журналістів не допустили до слідчого експерименту з міркувань безпеки. На території полігону перебували тільки слідчі, експерти науково-дослідного Інститу судових експертиз та спеціалісти Міністерства оборони.
У Міністерстві оборони повідомили, що міномет "Молот" вибухнув на Рівненському полігоні внаслідок подвійного заряджання.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Потужні зливи у Японії забрали життя більш ніж 20 людей, - ФОТО
- ФОТО Бенксі розмалював Париж новими графіті про мігрантів та расизм
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- Діалог зі СходомДвоє незнайомців стали частиною туру в понад 1000 кілометрів: Львів-Костянтинівка-Маріуполь-Кирилівка
- Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет""Якщо запитати в українців, чи хочуть вони, щоб існував український бренд, всі однозначно будуть за. Чи готові купувати український бренд – це вже інше питання"