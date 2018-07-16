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Міноборони проведе додаткову експертизу "Молота"

Залишки міномета передано в лабораторію КПІ
Міністр оборони Степан Полторак доручив провести додаткову експертизу металу міномета "Молот", який вибухнув на полігоні в Рівненській області.
Міноборони проведе додаткову експертизу "Молота" Фото: прес-служба Міноборони

Міністр доручив провести додаткову експертизу на базі науково-дослідної лабораторії Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". Зразки передано в лабораторію, повідомляє прес-служба Міноборони.

Висновки за результатами експертизи допоможуть встановити об'єктивну причину вибуху міномета.

Нагадаємо, вранці 6 липня під час військових навчань на 233-му Рівненському загальновійськовому полігоні стався вибух міномета. Загинули троє військовослужбовців 15 окремого гірсько-піхотного батальйону, який входить до складу 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади і базується в Ужгороді. Дев'ятеро бійців дістали поранення. Троє з поранених були у важкому стані. 10 липня їх перевели до львівської лікарні. Зараз медики оцінюють їх стан як середньої тяжкості.

Президент Петро Порошенко на час слідства заборонив використовувати міномети "Молот".

11 липня військові почали слідчий експеримент з мінометами "Молот", щоб установити причину розриву міномета. Журналістів не допустили до слідчого експерименту з міркувань безпеки. На території полігону перебували тільки слідчі, експерти науково-дослідного Інститу судових експертиз та спеціалісти Міністерства оборони.

У Міністерстві оборони повідомили, що міномет "Молот" вибухнув на Рівненському полігоні внаслідок подвійного заряджання.

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16 07 2018 12:42
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