Мобільний додаток "ВКонтакте" викрили у зборі інформації про користувачів

Програма соціальної мережі "ВКонтакте" збирає дані про користувачів і передає їх Mail.ru Group, якій належить соцмережа.

Додаток вивчає перелік установлених програм на пристрої користувача, збирає дані про його місцеперебування і зберігає список точок під'єднання користувача до WiFi, повідомляють "Ведомости" з посиланням на програміста із Санкт-Петербурга Владислава Велюгу, який проаналізував роботу програми.

Mail.ru Group також має інформацію про те, який мобільний оператор обслуговує пристрій, ідентифікаційні номери sim-карток і мобільного телефону.

Представник компанії Євген Красніков стверджує, що "ВКонтакте" не приховує, що збирає таку інформацію. За його словами, це роблять, щоб поліпшити персональну видачу контенту.

Задяки зміні ідентифікаційного коду sim-картки можна зрозуміти, чи змінив користувач телефон і чи потрібно відправляти йому код для валідації, наводить приклад він. Інформація про геолокацію потрібна для роботи з музикою, пояснює Красніков, оскільки не всі аудіозаписи можна слухати поза зоною дії контрактів із правовласниками.

Представник компанії зазначає, що інформація деперсоналізована і, з юридичного погляду, не є персональними даними. Красніков уточнив, що інформацію збирає загальнодоступний модуль myTarget. Додаток збирає такі відомості, як ідентифікаційний номер мобільного телефону, тип з'єднання та інші.

За його словами, дані надходять на сервери Mail.ru Group, де обробляються і аналізуються, а потім їх перенаправляють в зашифрованому вигляді соціальній мережі "ВКонтакте". Представник компанії не уточнив, чи має Mail.ru Group доступ до всіх зібраних даних чи лише до тих, які доступні для myTarget.

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Нагадаємо, що 16 травня, Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичниї осіб та російських компаній.

У червні петиція до Президента України Петра Порошенка з вимогою скасувати блокування російської соціальної мережі "ВКонтакте" набрала 25 тис. підписів, необхідних для її розгляду.

Київський офіс соціальної мережі "ВКонтакте" закрили через санкції.