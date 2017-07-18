Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Мосійчук побився з Капліним під Печерським судом

Як відомо, Печерський суд має розглянути подання НАЗК щодо Олега Ляшка
У вівторок під печерським судом сталася сутичка між депутатом від "Радикальної партії" Ігоря Мосійчука і нардепоп від БПП Сергієм Капліним.
Мосійчук побився з Капліним під Печерським судом Ігор Мосійчук. Фото: Facebook

"Щойно під Печерним судом червонопузі гниди на чолі з нардепом від БПП Капліним на гроші проросійських олігархів Льовочкіна-Фірташа влаштували нібито перформенс мітинг проти "Радикальної партії" Олег Ляшко. Довелося згадати старі добрі часи і заплювавши пику Капліну, дати звіздюлей червонопиким найманцям олігархів і пошматати декілька червоних ганчірок", - написав Мосійчук у Facebook.

Каплін подію поки не коментує.

Як відомо, Печерський суд має розглянути подання НАЗК щодо Олега Ляшка. НАЗК звинувачує його у суміщенні виконання депутатських функцій із роботою головним редактором газети "Політика".

Мосійчук стверджує, що газета не виходить "вже близько 10 років". У своїй декларації  Ляшко задекларував 33,33% корпоративних прав на ЗАТ "Редакція газети "Політика".

Нагадаємо, що лідер Радикальної партії Олег Ляшко купив будинок і дві земельні ділянки вартістю 15 мільйонів у смт Козин Київської області.

Читайте також: "Рятівник" Ляшко: звідки беруться і на що витрачаються радикальні мільйони

Зазначимо, Олег Ляшко отримав дохід 270 тис грн від надання в оренду майна Олександру Миколайовичу Риженкову.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 07 2017 10:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Війна по той бік фронту: де і як воїни АТО можуть безкоштовно лікувати вірус гепатиту

Війна по той бік фронту: де і як воїни АТО можуть безкоштовно лікувати вірус гепатиту

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.