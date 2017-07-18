Мосійчук побився з Капліним під Печерським судом
"Щойно під Печерним судом червонопузі гниди на чолі з нардепом від БПП Капліним на гроші проросійських олігархів Льовочкіна-Фірташа влаштували нібито перформенс мітинг проти "Радикальної партії" Олег Ляшко. Довелося згадати старі добрі часи і заплювавши пику Капліну, дати звіздюлей червонопиким найманцям олігархів і пошматати декілька червоних ганчірок", - написав Мосійчук у Facebook.
Каплін подію поки не коментує.
Як відомо, Печерський суд має розглянути подання НАЗК щодо Олега Ляшка. НАЗК звинувачує його у суміщенні виконання депутатських функцій із роботою головним редактором газети "Політика".
Мосійчук стверджує, що газета не виходить "вже близько 10 років". У своїй декларації Ляшко задекларував 33,33% корпоративних прав на ЗАТ "Редакція газети "Політика".
Нагадаємо, що лідер Радикальної партії Олег Ляшко купив будинок і дві земельні ділянки вартістю 15 мільйонів у смт Козин Київської області.
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Зазначимо, Олег Ляшко отримав дохід 270 тис грн від надання в оренду майна Олександру Миколайовичу Риженкову.
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