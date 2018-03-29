МЗС Грузії висилає російського дипломата
Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Грузії, повідомляє "Грузія Online".
"Міністерство закордонних справ Грузії засуджує факт використання хімічної зброї на території Сполученого Королівства, що викликало тяжке ушкодження здоров'я трьох осіб і створило серйозну загрозу життю та здоров'ю людей", - йдеться у заяві.
У МЗС Грузії також заявили, що це являє собою "серйозний виклик для загальної безпеки".
"Міністерство висловлює солідарність щодо Сполученого Королівства, поділяє позицію Об'єднаного Королівства та міжнародної спільноти у зв'язку із цим питанням і, відповідно, оголошує неприйнятною особистістю співробітника секції інтересів Росії посольства Швейцарської Конфедерації та вимагає, щоб він залишив Грузію протягом 7 днів", - йдеться у заяві МЗС Грузії.
Вчора Чорногорія оголосила персоною нон-грата одного російського дипломата і відкликала згоду на призначення почесного консула РФ у республіці.
Нагадаємо, 26 країн видворяють 143 російських співробітників розвідки, які видавали себе за дипломатів, у зв'язку з отруєнням у Солсбері колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.
НАТО вирішило видворити 7 співробітників російської дипломатичної місії в Брюсселі, які працювали в штаб-квартирі Альянсу.
Україна також прийняла рішення видворити 13 російських дипломатів.
Як відомо, МЗС Росії висловило протест у зв'язку з рішенням країн ЄС, США та Канади вислати російських дипломатів.
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