МЗС Грузії висилає російського дипломата

Грузія видворяє співробітника секції інтересів Росії у посольстві Швейцарії.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Грузії, повідомляє "Грузія Online".

"Міністерство закордонних справ Грузії засуджує факт використання хімічної зброї на території Сполученого Королівства, що викликало тяжке ушкодження здоров'я трьох осіб і створило серйозну загрозу життю та здоров'ю людей", - йдеться у заяві.

У МЗС Грузії також заявили, що це являє собою "серйозний виклик для загальної безпеки".

"Міністерство висловлює солідарність щодо Сполученого Королівства, поділяє позицію Об'єднаного Королівства та міжнародної спільноти у зв'язку із цим питанням і, відповідно, оголошує неприйнятною особистістю співробітника секції інтересів Росії посольства Швейцарської Конфедерації та вимагає, щоб він залишив Грузію протягом 7 днів", - йдеться у заяві МЗС Грузії.

Вчора Чорногорія оголосила персоною нон-грата одного російського дипломата і відкликала згоду на призначення почесного консула РФ у республіці.

Нагадаємо, 26 країн видворяють 143 російських співробітників розвідки, які видавали себе за дипломатів, у зв'язку з отруєнням у Солсбері колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

НАТО вирішило видворити 7 співробітників російської дипломатичної місії в Брюсселі, які працювали в штаб-квартирі Альянсу.

Україна також прийняла рішення видворити 13 російських дипломатів.

Як відомо, МЗС Росії висловило протест у зв'язку з рішенням країн ЄС, США та Канади вислати російських дипломатів.