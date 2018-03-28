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Уряд Чорногорії оголосив російського дипломата персоною нон-грата

Йому дали тиждень на те, щоб залишити країну
Чорногорія оголосила персоною нон грата одного російського дипломата і відкликала згоду на призначення почесного консула РФ у республіці.
Уряд Чорногорії оголосив російського дипломата персоною нон-грата Фото: TROPICANA

Про це йдеться у заяві уряду Чорногорії.

"Уряд Чорногорії прийняв рішення оголосити дипломатичного представника, акредитованого в посольстві РФ, персоною нон-грата і відкликати згоду на призначення почесного консула Росії у Чорногорії" - йдеться у заяві.

В уряді Чорногорії поінформували російське посольство про своє рішення і наголосили, що російський дипломат має лишити країну протягом тижня.

У заяві підкреслюється, що уряд прийняв таке рішення на знак солідарності з Великою Британією і у співпраці з союзниками.

Нагадаємо, 26 країн видворяють 143 російських співробітників розвідки, які видавали себе за дипломатів, у зв'язку з отруєнням у Солсбері колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

НАТО вирішило видворити 7 співробітників російської дипломатичної місії в Брюсселі, які працювали в штаб-квартирі Альянсу.

Україна також прийняла рішення видворити 13 російських дипломатів.

Як відомо, МЗС Росії висловило протест у зв'язку з рішенням країн ЄС, США та Канади вислати російських дипломатів.

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