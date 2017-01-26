На посаду глави Нацполіції претендують 10 кандидатів

Стали відомі імена 10 кандидатів на посаду глави Національної поліції.

"Братимуть участь у наступному етапі конкурсу, інтерв'ю, - Аброськін В'ячеслав, Антоненко Леонід, Берладін Олександр, Костянтин Бушуєв, Вишневський Андрій, Гіренко Вадим, Головін Дмитро, Князєв Сергій, Станіслав Людкевич, Шевчук Олексій", - повідомив член консультативної комісії Євген Захаров на прес-конференції, інформує 112.ua.

Він пояснив, що всього на конкурс быпо подано 70 заявок, з них 45 - в останні 4 дні до дедлайну. 6 з цих заявок відразу не відповідали умовам, тому що потрібно було подати тільки резюме кандидата і його мотиваційний лист.

Потім комісія розглядала ці документи, враховуючи відповідність трьом кваліфікаційним вимогам посаді, а саме - наявність повної вищої юридичної освіти, наявність стажу роботи в галузі права не менше за 7 років, наявність стажу на керівних посадах не менше за років. Таких людей було 18.

"Спочатку ми зняли 14 людей, було очевидно, що їх документи не відповідають вимогам, хоча б одній з 3 вимог. Щодо 7 кандидатів ми направили запити для отримання додаткової інформації, тому що не мали повної інформації. Троє з них таку інформацію надали і їх запросили до участі в наступному етапі, у тестуванні, а 4 ми зняли. Таким чином, на тестування були запрошені 46 претендентів. З них 43 пройшли тестування у вівторок, а 3 кандидати не з'явилися. Пізніше 2 кандидати заявили, чому вони не взяли участь", - пояснив Захаров.

Як повідомляв iPress.ua, в.о. голови Національної поліції Вадим Троян та начальник поліції Києва Андрій Крищенко вирішили зняти свої кандидатури з конкурсу на посаду керівника відомства.

Раніше зазначали, що на конкурс на посаду голови Національної поліції України подали документи 20 осіб.

Нагадаємо, що Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков 16 грудня 2016 року оголосив конкурс на заміщення вакантної посади голови Національної поліції.