На складі у Балаклії тривають вибухи, - ВІДЕО
Станом на 8:00 24 березня інтенсивність вибухів на військових складах у Балаклії значно зменшилася, повідомляють на сайті Міністерства оборони.
Вранці в п'ятницю відбулися авіаційна розвідка місцевості для виявлення осередків пожежі та інженерна розвідка.
На місце події прибули сили інженерно-саперних підрозділів Збройних Сил України. Зараз вони почали розмінування території, прилеглої до майданчиків з озброєнням, і перебувають у готовності до розмінування території складів.
Роботу потенційно-небезпечних об’єктів призупинено, рух транспорту обмежено.
Зберігається заборона на використання повітряного простору в радіусі 40 км від місця надзвичайної ситуації.
Тривають евакуаційні заходи. Із зони можливого ураження евакуювали близько 20 тисяч осіб і організували їх життєзабезпечення (діють евакуаційні пункти, організовано харчування і підвіз води, медичне забезпечення).
Працівники поліції патрулюють вулиці, забезпечуючи правопорядок і охорону осель евакуйованих осіб.
За інформацією Міністерства охорони здоров’я внаслідок надзвичайної ситуації постраждала одна особа, яку госпіталізували в Харкові.
Влада тримає напоготові резервні сили. На залізничній станції Шебелинка чергує два пожежних потяги.
Діє гаряча телефонна лінія Балаклійської райдержадміністрації – (05749) 5-10-76.
Нагадаємо, що вночі 23 березня 2017 року в місті Балаклія Харківської області на території найбільшого в Україні військового складу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією танкових і артилерійських снарядів 125 і 152 мм. За даними військової прокуратури, причиною пожежі стала диверсія.
Із Балаклії і сусідніх сіл евакуювали 20 тисяч осіб. Даних про жертви немає.
26 грудня 2015 року Генштаб повідомляв про спробу диверсантів підпалити склад боєприпасів у Балаклії.
Згодом Петро Порошенко повідомив, що до гуманітарного розмінування в Балаклії залучать НАТО.
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