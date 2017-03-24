На складі у Балаклії тривають вибухи, - ВІДЕО

Інтенсивність вибухів на складі в Балаклії зменшилася, почалося розмінування прилеглої території, - МОУ

Вранці 24 березня на території військового арсеналу у Балаклії Харківської області, де понад добу тому почалася пожежа, тривають вибухи різної інтенсивності.

Станом на 8:00 24 березня інтенсивність вибухів на військових складах у Балаклії значно зменшилася, повідомляють на сайті Міністерства оборони.

Вранці в п'ятницю відбулися авіаційна розвідка місцевості для виявлення осередків пожежі та інженерна розвідка.

На місце події прибули сили інженерно-саперних підрозділів Збройних Сил України. Зараз вони почали розмінування території, прилеглої до майданчиків з озброєнням, і перебувають у готовності до розмінування території складів.

Роботу потенційно-небезпечних об’єктів призупинено, рух транспорту обмежено.

Зберігається заборона на використання повітряного простору в радіусі 40 км від місця надзвичайної ситуації.

Тривають евакуаційні заходи. Із зони можливого ураження евакуювали близько 20 тисяч осіб і організували їх життєзабезпечення (діють евакуаційні пункти, організовано харчування і підвіз води, медичне забезпечення). Працівники поліції патрулюють вулиці, забезпечуючи правопорядок і охорону осель евакуйованих осіб.

За інформацією Міністерства охорони здоров’я внаслідок надзвичайної ситуації постраждала одна особа, яку госпіталізували в Харкові.

Влада тримає напоготові резервні сили. На залізничній станції Шебелинка чергує два пожежних потяги. Діє гаряча телефонна лінія Балаклійської райдержадміністрації – (05749) 5-10-76.

Нагадаємо, що вночі 23 березня 2017 року в місті Балаклія Харківської області на території найбільшого в Україні військового складу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією танкових і артилерійських снарядів 125 і 152 мм. За даними військової прокуратури, причиною пожежі стала диверсія.

Із Балаклії і сусідніх сіл евакуювали 20 тисяч осіб. Даних про жертви немає.

26 грудня 2015 року Генштаб повідомляв про спробу диверсантів підпалити склад боєприпасів у Балаклії.

Згодом Петро Порошенко повідомив, що до гуманітарного розмінування в Балаклії залучать НАТО.