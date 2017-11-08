НАБУ порушило ще одну справу проти Полякова

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрило кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення нардепа Максима Полякова (фракція "Народний Фронт").

"Внесли дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - сказав співрозмовник НАБУ, інформують "Українські новини".

Встановлено, що помічник-консультант Полякова за його довіреністю з 24 травня 2016 року по 27 квітня поточного року вніс від свого імені на банківські рахунки сестри депутата 7 млн гривень, походження яких невідоме.

Надалі помічник Полякова, на підставі довіреності сестри депутата купив їй квартиру в Києві.

У зазначеній квартирі фактично проживає Поляков і його сім'я.

Раніше iPress.ua повідомляв, що детективи Національного антикорупційного бюро перевіряють нардепа "Народного фронту" Максима Полякова за фактами можливого незаконного збагачення.

Нагадаємо, що Солом'янський районний суд Києва наклав арешт на всю нерухомість, якою володіє депутат Верховної Ради Максим Поляков, а також на автомобіль BMW, кошти й годинник.

Депутат Верховної Ради з фракції Народний фронт Максим Поляков, який в якості підозрюваного у хабарництві був відпущений судом під заставу в 304 тисячі гривень з необхідністю носити електронний браслет, не здав правоохоронцям два закордонних паспорти.

21 червня 2017 року Генеральний прокурор України вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт двох Полякова та Розенблата. 11 липня ВР надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Полякова, проте відмовила у наданні згоди на затримання та арешт.Раніше захист нардепа Максима Полякова подав апеляцію на рішення суду, згідно з яким він повинен носити електронний браслет і здати всі паспорти.

У п'ятницю, 21 липня, Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжний захід для Полякова.