Нападнику на Найєма, який втік в Азербайджан, відмовилися продовжити арешт

Термін досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні продовжили до 30 липня

Шевченківський райсуд Києва відмовився продовжити заочний арешт підозрюваному в побитті нардепа від фракції БПП Мустафи Найєма Магомеду-Аміну Саітову, який втік до Азербайджану.

Про це йдеться в ухвалі суду від 9 липня. Про продовження тримання під вартою клопотав слідчий Нацполіції у зв’язку з тим, що 30 квітня Саітов на територію Республіки Азейбарджану з метою уникнення відповідальності, а також у зв’язку з тим, що попередній запобіжний захід сплив 1 липня.

Відзначалося, що термін досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні продовжили до 30 липня.

"На даний час до компетентних органів Азербайджанської Республіки направлено клопотання про видачу особи в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності, однак до спливу строку дії ухвали завершити процедуру екстрадиційного арешту не представилось можливим", - йдеться у матеріалах суду.

Також вказується, що 5 травня до обліків Генсекретаріату Інтерполу було унесено клопотання про публікацію "синього повідомлення" щодо Саітова.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити.

Однак суддя Оксана Хардіна у задоволенні клопотання відмовила, "оскільки клопотання та додатки до нього не містять даних про оголошення ОСОБА_2 (Саітова – ред.) саме у міжнародний розшук".

Нагадаємо, що київська місцева прокуратура оголосила підозри зловмисникам, причетним до хуліганських дій і нанесення тілесних ушкоджень народному депутату України Мустафі Найєму (фракція "Блок Петра Порошенко").

Додамо, що Магомеда-Аміна Саітова, підозрюваного в побитті народного депутата Мустафи Найєма, оголосили в розшук. Згодом, правоохоронцями Азербайджану його було затримано. 7 травня Шевченківський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості застави щодо підозрюваного в нападі на народного депутата Мустафу Найєма, який утік до Азербайджану.

Зазначимо, що поліція надала народному депутату від "Блоку Петра Порошенка" Мустафі Найєму охорону.