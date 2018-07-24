Нападнику на Найєма, який втік в Азербайджан, відмовилися продовжити арешт
Про це йдеться в ухвалі суду від 9 липня. Про продовження тримання під вартою клопотав слідчий Нацполіції у зв’язку з тим, що 30 квітня Саітов на територію Республіки Азейбарджану з метою уникнення відповідальності, а також у зв’язку з тим, що попередній запобіжний захід сплив 1 липня.
Відзначалося, що термін досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні продовжили до 30 липня.
"На даний час до компетентних органів Азербайджанської Республіки направлено клопотання про видачу особи в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності, однак до спливу строку дії ухвали завершити процедуру екстрадиційного арешту не представилось можливим", - йдеться у матеріалах суду.
Також вказується, що 5 травня до обліків Генсекретаріату Інтерполу було унесено клопотання про публікацію "синього повідомлення" щодо Саітова.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити.
Однак суддя Оксана Хардіна у задоволенні клопотання відмовила, "оскільки клопотання та додатки до нього не містять даних про оголошення ОСОБА_2 (Саітова – ред.) саме у міжнародний розшук".
Нагадаємо, що київська місцева прокуратура оголосила підозри зловмисникам, причетним до хуліганських дій і нанесення тілесних ушкоджень народному депутату України Мустафі Найєму (фракція "Блок Петра Порошенко").
Додамо, що Магомеда-Аміна Саітова, підозрюваного в побитті народного депутата Мустафи Найєма, оголосили в розшук. Згодом, правоохоронцями Азербайджану його було затримано.
7 травня Шевченківський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості застави щодо підозрюваного в нападі на народного депутата Мустафу Найєма, який утік до Азербайджану.
Зазначимо, що поліція надала народному депутату від "Блоку Петра Порошенка" Мустафі Найєму охорону.
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