Поліція надала Найєму охорону

Раніше Найєм попросив надати йому державну охорону через погрози

Поліція надала народному депутату від "Блоку Петра Порошенка" Мустафі Найєму охорону.

Про це повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв, передає "Радіо Свобода".

"Громадянин Мустафа Найєм забезпечений фізичною охороною працівниками поліції на той період, який ми вважатимемо за потрібне", – сказав Князєв.

Раніше Мустафа Найєм попросив у правоохоронців надати йому державну охорону.

Нагадаємо, що київська місцева прокуратура оголосила підозри зловмисникам, причетним до хуліганських дій і нанесення тілесних ушкоджень народному депутату України Мустафі Найєму (фракція "Блок Петра Порошенко").

Додамо, що Магомеда-Аміна Саітова, підозрюваного в побитті народного депутата Мустафи Найєма, оголосили в розшук. Згодом, правоохоронцями Азербайджану його було затримано.

Шевченковський райсуд Києва відмовив прокуратурі в триманні під вартою Саітова Магомеда-Саліха Арбуєвича, підозрюваного у побитті народного депутата Мустафи-Масі Найєма.