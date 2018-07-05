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Підозрюваного в нападі на Найєма, який втік до Азербайджану, заочно арештували

Його підозрюють у здійсненні хуліганських дій
Шевченківський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості застави щодо підозрюваного в нападі на народного депутата Мустафу Найєма, який утік до Азербайджану.
Підозрюваного в нападі на Найєма, який втік до Азербайджану, заочно арештували Фото: МВС

Термін чинності ухвали про тримання під вартою Саїтова Магомед-Аміна Абубакаровича встановлено в межах терміну досудового розслідування тривалістю 56 днів, тобто до 1 липня 2018 року, повідомляє прес-служба суду.

"У відповідності з ч. 6 ст. 193 КПК України, слідчий суддя ухвалив доставити Саїтова Магомед-Аміна Абубакаровича до Шевченківського районного суду м. Києва для розгляду питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м’який запобіжний захід після затримання підозрюваного, однак не пізніш як через сорок вісім годин з часу його доставки до місця кримінального провадження", – йдеться у повідомленні.

Його підозрюють у здійсненні хуліганських дій стосовно народного депутата України Мустафи-Масі Найєма за ч. 2 ст. 296, ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що київська місцева прокуратура оголосила підозри зловмисникам, причетним до хуліганських дій і нанесення тілесних ушкоджень народному депутату України Мустафі Найєму (фракція "Блок Петра Порошенко").

Додамо, що Магомеда-Аміна Саітова, підозрюваного в побитті народного депутата Мустафи Найєма, оголосили в розшукЗгодом, правоохоронцями Азербайджану його було затримано.

Шевченковський райсуд Києва відмовив прокуратурі в триманні під вартою Саітова Магомеда-Саліха Арбуєвича, підозрюваного у побитті народного депутата Мустафи-Масі Найєма.

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