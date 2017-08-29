Нардепа Полякова суд визнав потерпілим у справі про провокації підкупу НАБУ

Нардеп заявляє, що справу проти нього сфальсифіковано

Рішенням суду народного депутата від фракції "Народний фронт" Максима Полякова визначено потерпілим у справі про провокації підкупу Антикорупційного бюро.

Про це Поляков повідомив у Facebook.

"Рішенням Печерського районного суду Києва за мною визначено процесуальний статус потерпілого у справі про провокації підкупу НАБУ. Тепер очікую від Генерального прокурора України Юрія Луценка послідовних і мудрих дій", - написав Поляков.

За його словами, Генеральна прокуратура України має розслідувати кримінальне провадження про діяльність директора НАБУ, вручити повідомлення про підозру директору бюро Артему Ситнику і детективам, які нібито сфальсифікували справу.

Нагадаємо, що Солом'янський районний суд Києва наклав арешт на всю нерухомість, якою володіє депутат Верховної Ради Максим Поляков, а також на автомобіль BMW, кошти й годинник.

Полякова підозрюють у хабарництві - депутат вимагав гроші, на думку слідчих, в обмін на просування законопроекту про умови видобутку бурштину в інтересах компанії "Фуджейра" з ОАЕ. Депутату може загрожувати до 12 років в'язниці. 11 липня Верховна Рада зняла недоторканність з Полякова, але не дозволила його затримати і заарештувати.

23 серпня правоохоронці наділи електронний засіб контролю на нардепа.