Нардепа Полякова суд визнав потерпілим у справі про провокації підкупу НАБУ
Про це Поляков повідомив у Facebook.
"Рішенням Печерського районного суду Києва за мною визначено процесуальний статус потерпілого у справі про провокації підкупу НАБУ. Тепер очікую від Генерального прокурора України Юрія Луценка послідовних і мудрих дій", - написав Поляков.
За його словами, Генеральна прокуратура України має розслідувати кримінальне провадження про діяльність директора НАБУ, вручити повідомлення про підозру директору бюро Артему Ситнику і детективам, які нібито сфальсифікували справу.
Нагадаємо, що Солом'янський районний суд Києва наклав арешт на всю нерухомість, якою володіє депутат Верховної Ради Максим Поляков, а також на автомобіль BMW, кошти й годинник.
Полякова підозрюють у хабарництві - депутат вимагав гроші, на думку слідчих, в обмін на просування законопроекту про умови видобутку бурштину в інтересах компанії "Фуджейра" з ОАЕ. Депутату може загрожувати до 12 років в'язниці. 11 липня Верховна Рада зняла недоторканність з Полякова, але не дозволила його затримати і заарештувати.
23 серпня правоохоронці наділи електронний засіб контролю на нардепа.
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