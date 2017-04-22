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Насалик хоче розірвати "контракт Мартиненка", - прокурор

Контракт не може бути розірваний українським господарським судом
В рамках розслідування кримінальної справи, порушеної проти екс-депутата Миколи Мартиненка, допитали екс-міністрів енергетики і вугільної промисловості Юрія Продана, Володимира Демчишина і нинішнього міністра Ігоря Насалика.
Насалик хоче розірвати "контракт Мартиненка", - прокурор Ігор Насалик. Фото: www.rbc.ua.

Всі вони сказали, що їм не було відомо про плани закупівлі уранового концентрату за кордоном, розповів прокурор САП Ігор Симків, інформує LIGA.net.

Насалик заявив про готовність розірвати контракт на постачання урану, в причетності до укладення якого підозрюють Мартиненка.

"Більше того, Насалик взяв на себе зобов'язання ініціювати аудит і вжити всіх заходів для того, щоб розірвати цей контракт. Але, на жаль, Насалик не знає головного. Не вдасться. Він укладений в таких умовах, що, якщо буде розірваний, держпідприємство має буде заплатити $20 млн", - сказав Симків.

За словами прокурора, контракт не може бути розірваний українським господарським судом. Позов потрібно буде розглядати в Австрії, де знаходиться компанія Steuermann.

На судовому засіданні в суботу Мартиненко заявив, що не є засновником і бенефіціаром компанії Steuermann.

Нагадаємо, що 22 квітня Солом'янський районний суд Києва обрав для Мартиненка запобіжний захід у вигляді особистої поруки понад 20 представників партії "Народний фронт".

Раніше, екс-депутата затримали 20 квітня

Згодом, детективи НАБУ затримали другого фігуранта у справі заподіяння збитків ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". Ним виявився екс-заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Перелома.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить суд заарештувати екс-нардепа Миколу Мартиненка на два місяці з можливістю виходу під заставу 300 млн гривень. Для Сергія Переломи САП вимагає заставу 100 млн грн. 

Справа стосується постачання уранового концентрату на ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". За даними НАБУ, казахстанський постачальник продав 301 тонну сировини посереднику - австрійської компанії Steurmann - за 57,47 млн доларів, а СхідГЗК потім викупив його за 74,75 млн доларів. Steurmann пов'язана з Мартиненком.

За словами самого Мартиненка, звинувачення проти нього сфальсифіковані за вказівкою директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. Екс-нардеп заявив, що ця справа є політичною і не підкріплена ніякими доказами.

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22 04 2017 16:38
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