"Наш край" переміг на виборах до рад в міських об'єднаних громадах

За партійними списками на виборах в ОТГ (об'єднаних територіальних громад) 30 квітня переміг "Наш край".

На виборах до рад в міських об’єднаних громадах, які відбулися 30 квітня, представники 16 партій здобули депутатські мандати. Всього за партійними списками вибори відбулись у 9 міських громадах 6 областей України. Загалом обиралося 242 депутати, повідомляє Комітет виборців України.

За партійними списками на виборах в ОТГ переміг "Наш край": 42 представники партії стали депутатами (17,4% від загальної кількості). На другому місці – "Опозиційний блок" (37 депутатів, 15,3%), на третьому – БПП "Солідарність" (25, 10,3% – вище місце через представленість у більшій кількості рад), на четвертому – "Відродження" (25, 10,3%), на п’ятому – "Радикальна партія" (23, 9,5%).

З шостого по дев’яте місце розташувалися: ВО "Черкащани" (21, 8,7%), ВО "Батьківщина" (19, 7,9%), "Єдиний центр" (14, 5,8%) та УКРОП (11, 4,6%).

Десяте–одинадцяте місце поділили "Самопоміч" та "Стабільність" (по 5 депутатів та 2% у кожної партії).

Місця з 12 по 15 посіли "Воля народу" (4, 1,7%), Аграрна партія, "Справедливість" та "Єдність" (по 3 депутати та 1,2%). На останньому місці партія "Сила людей" (2 мандати, 0,8%).

Нагадаємо, в неділю, 30 квітня, у 47 об’єднаних територіальних громадах із 19 областей відбулися перші вибори депутатів та голів місцевих рад.

Комітет виборців України заявляє про спробу зриву виборів в ОТГ на окремих дільницях в Черкаській області.