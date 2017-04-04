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НБУ очікує ще три транші від МВФ до кінця року

Наступного року планується отримати від МВФ 3,9 млрд доларів
Національний банк України сподівається на отримання трьох траншів від Міжнародного валютного фонду (МВФ) на 4,5 млрд дол. до кінця поточного року.
НБУ очікує ще три транші від МВФ до кінця року Фото:112.ua

"Ми сподіваємося, що Україна продовжить йти по шляху реформ у рамках співпраці з МВФ, і до кінця цього року отримаємо ще три транші", - розповів під час брифінгу заступник голови НБУ Олег Чурій, повідомляють "Українські новини".

Чурій додав, що отримання всіх чотирьох траншів протягом поточного року є критичною умовою зростання міжнародних резервів країни до 21 млрд дол., а до кінця наступного року резерви можуть становити 26 млрд дол.

Наступного року планується отримати від МВФ 3,9 млрд дол.

Окрім того, Національний банк України очікує зростання міжнародних резервів до 16,1 млрд доларів після надходження траншу Міжнародного валютного фонду.

Також НБУ найближчим часом має намір пом'якшити валютні обмеження в зв'язку з позитивним рішенням МВФ про виділення чергового траншу.

Нагадаємо, Рада директорів МВФ схвалила виділення Україні одного мільярда доларів. Відтак, Україна планує до кінця 2017 року отримати ще три транші.

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04 04 2017 15:37
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