Німецький посол пояснив свою скандальну заяву про вибори на Донбасі
Про це Райхель сказав народному депутату Сергію Лещенку в присутності журналістів, повідомляє УНІАН.
Райхель зустрічав гостей, які прибували на подію в посольство ФРН, присвячену 25-й річниці дипломатичних відносин між Німеччиною та Україною і 25-й річниці з часу відкриття посольства Німеччини в Києві. Він відмовився спілкуватися з журналістами щодо його заяв про можливість проведення виборів на Донбасі в присутності російських військ.
Під час спілкування з нардепом посол погодився, що його інтерв’ю було контроверсійним. Він прокоментував питання про те, що українські партії на окупованій території Донбасу не можуть брати участь у виборах.
"Так… Я погоджуюся з вами, що саме такою є ситуація сьогодні. Те що я говорю, стосується того, як створити умови", – заявив Райхель, маючи на увазі необхідні умови для проведення виборів на Донбасі.
Як повідомляв iPress.ua, голова комітету Верховної Ради із закордонних справ Ганна Гопко в оточенні групи з близько 20 депутатів зачитала з парламентської трибуни вимогу до МЗС України викликати на розмову посла Німеччини Ернста Райхеля через його слова про можливість виборів на окупованій території Донбасу за присутності російських військ.
Нагадаємо, що посол Німеччини в Україні Ернст Райхель запевняє, що відсутність російських військ не є обов'язковою умовою проведення виборів на Донбасі.
Зокрема, Райхель побоюється, що Мінські угоди перебувають на межі зриву.
Відтак, Міністерство закордонних справ запросило посла Німеччини Ернста Райхеля для пояснень через його заяви щодо врегулювання на Донбасі.
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