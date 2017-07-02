Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Німецький посол пояснив свою скандальну заяву про вибори на Донбасі

Посол погодився, що його інтерв’ю було контроверсійним
Посол Німеччини Ернст Райхель пояснив, що говорив про створення умов для проведення виборів, коли припускав, що на окупованій частині Донбасу вони можуть відбутися за присутності армії РФ
Німецький посол пояснив свою скандальну заяву про вибори на Донбасі Ернст Райхель. Фото: "РБК-Україна"

Про це Райхель сказав народному депутату Сергію Лещенку в присутності журналістів, повідомляє УНІАН.

Райхель зустрічав гостей, які прибували на подію в посольство ФРН, присвячену 25-й річниці дипломатичних відносин між Німеччиною та Україною і 25-й річниці з часу відкриття посольства Німеччини в Києві. Він відмовився спілкуватися з журналістами щодо його заяв про можливість проведення виборів на Донбасі в присутності російських військ.

Під час спілкування з нардепом посол погодився, що його інтерв’ю було контроверсійним. Він прокоментував питання про те, що українські партії на окупованій території Донбасу не можуть брати участь у виборах.

"Так… Я погоджуюся з вами, що саме такою є ситуація сьогодні. Те що я говорю, стосується того, як створити умови", – заявив Райхель, маючи на увазі необхідні умови для проведення виборів на Донбасі.

Як повідомляв iPress.ua, голова комітету Верховної Ради із закордонних справ Ганна Гопко в оточенні групи з близько 20 депутатів зачитала з парламентської трибуни вимогу до МЗС України викликати на розмову посла Німеччини Ернста Райхеля через його слова про можливість виборів на окупованій території Донбасу за присутності російських військ.

Нагадаємо, що посол Німеччини в Україні Ернст Райхель запевняє, що відсутність російських військ не є обов'язковою умовою проведення виборів на Донбасі.

Зокрема, Райхель побоюється, що Мінські угоди перебувають на межі зриву.

Відтак, Міністерство закордонних справ запросило посла Німеччини Ернста Райхеля для пояснень через його заяви щодо врегулювання на Донбасі.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 02 2017 22:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Глибоко стурбовані": як світ відреагував на трагедію в Авдіївці

"Глибоко стурбовані": як світ відреагував на трагедію в Авдіївці

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat