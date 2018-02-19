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ОБСЄ опублікувала звіт по погрому "Росспівробітництва"

За даними спостерігачів, приблизно о 16:30 протестувальники розійшлися
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ опублікувала звіт у зв'язку з погромом будівлі Російського центру науки і культури в Києві.
ОБСЄ опублікувала звіт по погрому "Росспівробітництва" Фото: rbc.ua

Спостерігачі СММ, які прибули на місце події 17 лютого о 13:15, зафіксували свіжі написи в приміщеннях, розкидані стільці і меблі, розбиті інформаційні стенди, а також розірваний прапор Росії. При цьому у будівлі перебували троє поліцейських.

"Постійне представництво Російської Федерації при ОБСЄ поінформувало СММ, що Управління поліції охорони в м. Києві, що надавало послуги охорони приміщення центру, повідомило керівнику центру листом від 17 лютого 2018 року про те, що у зв’язку з форс-мажорними обставинами вони вимушені з 21.00 год 17 лютого припинити охороняти приміщення центру", - сказано у звіті ОБСЄ.

Спостерігачі ОБСЄ також були у будівлі Росспівробітництва 18 лютого, і зафіксували, що на 15.00 там перебували 120 поліцейських.

"Близько 15:00 команда СММ помітила групу з приблизно 70 чоловіків, на обличчі у кількох із них були маски. Вони йшли з Майдана Незалежності у напрямку центру. Дорогою деякі з них камінням розбили вікна відділення «Сбербанку» на вул. Петра Сагайдачного, 25. Близько 16:00 спостерігачі бачили, як приблизно шестеро учасників групи кидали каміння та яйця у напрямку приміщення, де розміщений центр. Вони розбили три вікна та пошкодили фасад", - додали в ОБСЄ.

За даними спостерігачів, приблизно о 16:30 протестувальники розійшлися, а у будівлі залишилися приблизно 200 співробітників спецпідрозділів.

Нагадаємо, що в Києві на Подолі на вулиці Сагайдачного 25 Б "Добровольчого руху ОУН" Миколи Коханівського розтрощили будівлі "Сбербанку", "Альфа банку" і "Росспівробітницва". За інформацією поліції, ніхто не постраждав, нікого не затримували.

Додамо, що поліція проводить дослідчу перевірку за фактом подій на Подолі, де представники націоналістичних організацій пошкодили будівлю банку, Російського центру науки та культури і намагалися пошкодити фасад ще однієї фінустанови.

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19 02 2018 14:37
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