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Поліція перевіряє, хто трощив будівлі в Києві

За словами правоохоронців, у місці проведення акції перебували групи комунікації, які проводили роз’яснювальну роботу, працювали групи документування, які фіксували скоєне
У Києві поліція проводить дослідчу перевірку за фактом подій на Подолі, де представники націоналістичних організацій пошкодили будівлю банку, Російського центру науки та культури і намагалися пошкодити фасад ще однієї фінустанови.
Поліція перевіряє, хто трощив будівлі в Києві Фото: rbc.ua

Як повідомили в Нацполіції Києва, на місцях подій працювали слідчо-оперативні групи Подільського управління поліції.

"Учасники добровольчого руху ОУН провели акцію, під час якої пошкодили будівлю банку та російського центру науки та культури і намагалися пошкодити фасад ще однієї фінансової установи. У місці проведення акції перебували групи комунікації, які проводили роз’яснювальну роботу щодо наслідків порушень правопорядку. Також працювали групи документування, які фіксували осіб, котрі закликали до протиправних дій, та безпосередньо дії правопорушників", – зазначили правоохоронці.

Постраждалих та затриманих немає.

За інформацією поліції, події належним чином зареєстровані в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Подільського управління поліції, проводиться дослідча перевірка.

Нагадаємо, сьогодні в Києві відбулася акція прихильників Міхеіла Саакашвілі. Порушень поліція не зафіксувала.

На Подолі на вулиці Сагайдачного 25 Б "Добровольчого руху ОУН" Миколи Коханівського розтрощили будівлі "Сбербанку", "Альфа банку" і "Росспівробітницва". За інформацією поліції, ніхто не постраждав, нікого не затримували.

Також у Києві перекрили шість центральних станції метрополітену через повідомлення про замінування. Інформація про замінування не підтвердилася.

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18 02 2018 20:40
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