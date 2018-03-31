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Омбудсмен звернулася до Полторака через пожежі на полігонах ЗСУ

Зокрема, йдеться про пожежу на "Широкому Лані", де загинув військовослужбовець
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до міністра оборони України Степана Полторака через збільшення кількості випадків пожеж на полігонах Збройних Сил України.
Омбудсмен звернулася до Полторака через пожежі на полігонах ЗСУ Людмила Денісова. Фото: slovoidilo.ua

У заяві омбудсмена вказується, що останнім часом почастішали випадки пожеж у наметових містечках військових частин і підрозділів, розташованих на полігонах Збройних Сил України.

"13 березня 2018 року сталася пожежа на полігоні "Широколанівський" (Миколаївська обл.) у розташуванні військової частини А0501, під час якої загинув один військовослужбовець і дістали травм інші військовослужбовці. 29 березня 2018 року, як повідомила Військова прокуратура Центрального регіону України, інцидент стався в одній із військових частин, яка дислокується біля села Гончарівського Чернігівської області. Внаслідок загоряння намету дістав опіків військовослужбовець військової служби за контрактом", – йдеться у заяві, оприлюдненій 30 березня.

У зв’язку з цими випадками Денісова запитала у Полторака про заходи, що вживаються в ЗСУ для уникнення травм військовослужбовців, а також про забезпечення соціальних гарантій членам сімей загиблого і травмованих військових.

Нагадаємо, в мережу потрапили фото полігону із затопленими наметами, в яких не можна спати, також на світлинах було видно, що вся територія наметового табору була у воді та багнюці.

Вйськова прокуратура Миколаївського гарнізону почала розслідування за фактом неналежних умов на полігоні "Широкий Лан" за ч. 3 ст. 425 КК України ("Недбале ставлення до військової служби").

13 березня внаслідок пожежі на полігоні "Широкий лан" один військовий загинув та ще семеро постраждали.

У Міністерстві оборони України стверджують, що притягнули до відповідальності винних у ситуації щодо полігону "Широкий лан" осіб.

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