Омбудсмен звернулася до Полторака через пожежі на полігонах ЗСУ

Зокрема, йдеться про пожежу на "Широкому Лані", де загинув військовослужбовець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до міністра оборони України Степана Полторака через збільшення кількості випадків пожеж на полігонах Збройних Сил України.

У заяві омбудсмена вказується, що останнім часом почастішали випадки пожеж у наметових містечках військових частин і підрозділів, розташованих на полігонах Збройних Сил України.

"13 березня 2018 року сталася пожежа на полігоні "Широколанівський" (Миколаївська обл.) у розташуванні військової частини А0501, під час якої загинув один військовослужбовець і дістали травм інші військовослужбовці. 29 березня 2018 року, як повідомила Військова прокуратура Центрального регіону України, інцидент стався в одній із військових частин, яка дислокується біля села Гончарівського Чернігівської області. Внаслідок загоряння намету дістав опіків військовослужбовець військової служби за контрактом", – йдеться у заяві, оприлюдненій 30 березня.

У зв’язку з цими випадками Денісова запитала у Полторака про заходи, що вживаються в ЗСУ для уникнення травм військовослужбовців, а також про забезпечення соціальних гарантій членам сімей загиблого і травмованих військових.

Нагадаємо, в мережу потрапили фото полігону із затопленими наметами, в яких не можна спати, також на світлинах було видно, що вся територія наметового табору була у воді та багнюці.

Вйськова прокуратура Миколаївського гарнізону почала розслідування за фактом неналежних умов на полігоні "Широкий Лан" за ч. 3 ст. 425 КК України ("Недбале ставлення до військової служби").

13 березня внаслідок пожежі на полігоні "Широкий лан" один військовий загинув та ще семеро постраждали.

У Міністерстві оборони України стверджують, що притягнули до відповідальності винних у ситуації щодо полігону "Широкий лан" осіб.