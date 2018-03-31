Омбудсмен звернулася до Полторака через пожежі на полігонах ЗСУ
У заяві омбудсмена вказується, що останнім часом почастішали випадки пожеж у наметових містечках військових частин і підрозділів, розташованих на полігонах Збройних Сил України.
"13 березня 2018 року сталася пожежа на полігоні "Широколанівський" (Миколаївська обл.) у розташуванні військової частини А0501, під час якої загинув один військовослужбовець і дістали травм інші військовослужбовці. 29 березня 2018 року, як повідомила Військова прокуратура Центрального регіону України, інцидент стався в одній із військових частин, яка дислокується біля села Гончарівського Чернігівської області. Внаслідок загоряння намету дістав опіків військовослужбовець військової служби за контрактом", – йдеться у заяві, оприлюдненій 30 березня.
У зв’язку з цими випадками Денісова запитала у Полторака про заходи, що вживаються в ЗСУ для уникнення травм військовослужбовців, а також про забезпечення соціальних гарантій членам сімей загиблого і травмованих військових.
Нагадаємо, в мережу потрапили фото полігону із затопленими наметами, в яких не можна спати, також на світлинах було видно, що вся територія наметового табору була у воді та багнюці.
Вйськова прокуратура Миколаївського гарнізону почала розслідування за фактом неналежних умов на полігоні "Широкий Лан" за ч. 3 ст. 425 КК України ("Недбале ставлення до військової служби").
13 березня внаслідок пожежі на полігоні "Широкий лан" один військовий загинув та ще семеро постраждали.
У Міністерстві оборони України стверджують, що притягнули до відповідальності винних у ситуації щодо полігону "Широкий лан" осіб.
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