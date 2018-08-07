ООС: за день один український військовий отримав поранення на Донбасі

З сьомої ранку до 18:00 8 липня Об'єднані сили зафіксували п'ять випадків порушення перемир'я бойовиками в зоні бойових дій на Донбасі. Один український військовий отримав поранення.

"Російські окупаційні війська 5 разів відкривали вогонь на Горлівському, Донецькому та Маріупольському напрямках із застосуванням гранатометів великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил у районі населених пунктів Південне, Авдіївка, Широкине та Лебединське. Внаслідок підступного обстрілу ворога на Горлівському напрямку поранення отримав один захисник України. Втрати ворога уточнюються. Українські захисники контролюють обстановку, стійко утримують займані рубежі та дотримуються режиму припинення вогню", – повідомляють у штабі ООС станом на 18:00.

Нагадаємо, минулої доби бойовики порушували перемир'я майже по всій лінії зіткнення – 13 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил.

В ОБСЄ заявили, що селище Золоте-4 на Луганщині, про звільнення якого відзвітували у штабі операції Об'єднаних сил, не було окуповане бойовиками.