Підрив авто ОБСЄ на Луганщині СБУ розслідує як теракт
Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Луганської області.
"Внаслідок вибуху загинув представник медичного персоналу СММ ОБСЄ громадянин США та отримала поранення у вигляді контузії громадянка Німеччини", - йдеться у повідомленні.
За вказаним фактом Управлінням Служби безпеки України в Луганській області відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 258 КК України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини).
Процесуальне керівництво здійснюється групою прокурорів відділу прокуратури області.
Хід розслідування кримінального провадження за фактом терористичного акту перебуває на контролі прокурора області.
Винним у підриві авто ОБСЄ загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.
Нагадаємо, на окупованій частині Луганської області підірвався автомобіль спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Інцидент забрав життя одного спостерігача, ще двоє зараз у лікарні. Загинув громадянин США Джозеф Стоун і була контужена громадянка Німеччини Іва Гнелін. В ОБСЄ шоковані цією новиною і закликають покарати винних.
Зазначимо, що голова СММ ОБСЄ в Україні Ертурул Апакан заявляє, що попри підрив машини, місія і далі виконуватиме свій мандат і вимагає притягнення винних до відповідальності.
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