Підстав для введення місії ОБСЄ на Закарпаття немає, - Розенко

Віце-прем'єр Павло Розенко вважає, що підстав для введення спостережної місії ОБСЄ на Закарпаття немає

Про це повідомляє "Новое время".

"Україна як демократична держава не боїться ніяких моніторингів, але, чесно кажучи, відверто вам скажу, ніяких підстав для введення якогось особливого режиму в Україні, зокрема в мовному питанні, я особисто не бачу. Я не бачу ніяких загроз мовам національних меншин ні з боку українського законодавства, ні з боку державних або місцевих органів влади", - сказав Розенко.

За його словами, всі заяви сусідніх країн, зокрема Угорщини, пов'язані з їхньою внутрішньополітичною боротьбою, а також гібридною війною Росії.

"Ми прекрасно розуміємо, що провокує антиукраїнську істерію в деяких країнах. Це і внутрішньополітична боротьба, вибори. Крім того, Росія веде гібридну війну проти України на мовному напрямку, і в інших країнах, формує негативне ставлення європейців до України - величезні гроші кидаються на цей процес ", - сказав Розенко.

Як повідомлялося, в СММ ОБСЄ не підтвердили інформації про відкриття спостережної місії на Закарпатті та заявили про продовження моніторингу ситуації в Ужгороді "шляхом патрулювання" з Івано-Франківська.

Нагадаємо, що глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що ОБСЄ повідомила його про відкриття спостережної місії на Закарпатті. 8 березня Сійярто також заявляв про направлення спостерігачів ОБСЄ на Закарпаття як про доконаний факт, зазначивши, що в Будапешті вітають такий крок.

11 березня речник Закарпатської ОДА Ярослав Галас заявив, що ОДА не надавала погодження на відкриття постійної моніторингової місії ОБСЄ і до неї не надходили подібні пропозиції.