Підстав для введення місії ОБСЄ на Закарпаття немає, - Розенко
Про це повідомляє "Новое время".
"Україна як демократична держава не боїться ніяких моніторингів, але, чесно кажучи, відверто вам скажу, ніяких підстав для введення якогось особливого режиму в Україні, зокрема в мовному питанні, я особисто не бачу. Я не бачу ніяких загроз мовам національних меншин ні з боку українського законодавства, ні з боку державних або місцевих органів влади", - сказав Розенко.
За його словами, всі заяви сусідніх країн, зокрема Угорщини, пов'язані з їхньою внутрішньополітичною боротьбою, а також гібридною війною Росії.
"Ми прекрасно розуміємо, що провокує антиукраїнську істерію в деяких країнах. Це і внутрішньополітична боротьба, вибори. Крім того, Росія веде гібридну війну проти України на мовному напрямку, і в інших країнах, формує негативне ставлення європейців до України - величезні гроші кидаються на цей процес ", - сказав Розенко.
Як повідомлялося, в СММ ОБСЄ не підтвердили інформації про відкриття спостережної місії на Закарпатті та заявили про продовження моніторингу ситуації в Ужгороді "шляхом патрулювання" з Івано-Франківська.
Нагадаємо, що глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що ОБСЄ повідомила його про відкриття спостережної місії на Закарпатті. 8 березня Сійярто також заявляв про направлення спостерігачів ОБСЄ на Закарпаття як про доконаний факт, зазначивши, що в Будапешті вітають такий крок.
11 березня речник Закарпатської ОДА Ярослав Галас заявив, що ОДА не надавала погодження на відкриття постійної моніторингової місії ОБСЄ і до неї не надходили подібні пропозиції.
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