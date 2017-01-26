Поляки збудують сміттєспалювальний завод на Львівщині

Остаточну угоду сторони планують підписати вже за півроку

Президент польської фірми EKOWAT Sp. z o.o Адам Камінські з міським головою Червонограда Андрієм Залівським підписали меморандум щодо отримання дозволу на будівництво заводу з утилізації твердих побутових відходів шляхом спалювання.

Сторони погодили як варiант можливiсть розмiщення заводу з утилiзацiї вiдходiв на територiї Червоноградського заводу залiзобетонних виробів, - повідомляє прес-служба Червоноградської міськради, інформує Еспресо.TV.

Експерти EKOWAT Sp. z o.o розроблятимуть проект об’єкта та повністю профінансують його будівництво.Остаточну угоду сторони планують підписати вже за півроку.

Раніше повідомляли, що якщо полігони на території України не будуть приймати львівський сміття, його вивозитимуть за кордон, зокрема в Польщу.

Нагадаємо, що Львівська міська рада на позачерговому засіданні в четвер, 19 січня, прийняла план екстрених заходів для запобігання надзвичайній екологічній ситуації у зв'язку зі сміттєвою кризою.

Згодом мерія Львова заявила про загрозу зсуву на сміттєзвалищі в Грибовичах.

Зазначимо, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив голові Львівської обласної державної адміністрації провести засідання комісії з надзвичайних ситуацій і знайти рішення для сміттєвої кризи у Львові.

На засіданні комісії з надзвичайних ситуацій Львівської облдержадміністрації визначили п'ять полігонів області, куди протягом тижня вивезуть сміття зі Львова.