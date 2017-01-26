Порошенко доручив Кабміну допомогти Львову із вивезенням сміття
Ситуація у Львові була однією з тем робочої зустрічі Президента Петра Порошенка з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, інформує прес-служба голови держави.
"Прибирати сміття - прерогатива органів місцевого самоврядування. Але, коли там не можуть в рамках своєї компетенції вирішити цю проблему, коли власну господарську безпорадність обгортають в політичну матерію, а безпеці городян загрожує екологічна катастрофа, - необхідно допомогти городянам. І місту, яке щиро люблять десятки мільйонів українців і мільйони іноземних туристів", - зазначив Президент.
Завтра прем'єр-міністр планує відвідати Львів з робочою поїздкою.
Нагадаємо, що Львівська міська рада на позачерговому засіданні в четвер, 19 січня, прийняла план екстрених заходів для запобігання надзвичайній екологічній ситуації у зв'язку зі сміттєвою кризою.
Згодом мерія Львова заявила про загрозу зсуву на сміттєзвалищі в Грибовичах.
Зазначимо, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив голові Львівської обласної державної адміністрації провести засідання комісії з надзвичайних ситуацій і знайти рішення для сміттєвої кризи у Львові.
На засіданні комісії з надзвичайних ситуацій Львівської облдержадміністрації визначили п'ять полігонів області, куди протягом тижня вивезуть сміття зі Львова.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ФОТО На "Марш жінок" у Вашингтоні зібралося чи не більше людей, ніж на інавгурацію Трампа, – ФОТО
- ВІДЕО "Привоз" палав, – ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
влажность:
давление:
ветер: