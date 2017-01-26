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Порошенко доручив Кабміну допомогти Львову із вивезенням сміття

Завтра прем'єр-міністр планує відвідати Львів з робочою поїздкою
Президент Петро Порошенко доручив Кабінету Міністрів допомогти Львову у вирішенні сміттєвої кризи.
Порошенко доручив Кабміну допомогти Львову із вивезенням сміття Петро Порошенко. Фото: depo.ua

Ситуація у Львові була однією з тем робочої зустрічі Президента Петра Порошенка з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, інформує прес-служба голови держави.

"Прибирати сміття - прерогатива органів місцевого самоврядування. Але, коли там не можуть в рамках своєї компетенції вирішити цю проблему, коли власну господарську безпорадність обгортають в політичну матерію, а безпеці городян загрожує екологічна катастрофа, - необхідно допомогти городянам. І місту, яке щиро люблять десятки мільйонів українців і мільйони іноземних туристів", - зазначив Президент.

Завтра прем'єр-міністр планує відвідати Львів з робочою поїздкою.

Нагадаємо, що Львівська міська рада на позачерговому засіданні в четвер, 19 січня, прийняла план екстрених заходів для запобігання надзвичайній екологічній ситуації у зв'язку зі сміттєвою кризою.

Згодом мерія Львова заявила про загрозу зсуву на сміттєзвалищі в Грибовичах.

Зазначимо, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив голові Львівської обласної державної адміністрації провести засідання комісії з надзвичайних ситуацій і знайти рішення для сміттєвої кризи у Львові.

На засіданні комісії з надзвичайних ситуацій Львівської облдержадміністрації визначили п'ять полігонів області, куди протягом тижня вивезуть сміття зі Львова.

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26 01 2017 23:22
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