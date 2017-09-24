Порошенко пов'язав перемогу Меркель з відновленням цілісності України
"Щирі вітання Ангелі Меркель – переможцю парламентських виборів та лідеру миру і стабільності в Європі", – зазначив глава української держави у своєму привітанні Меркель з перемогою на виборах до німецького парламенту.
"Чіткий кредит довіри об’єднаній та сильній Європі. Перемога, що наближає відновлення територіальної цілісності України та її майбутнє в об’єднаній Європі", – додав Порошенко.
Також з перемогою Меркель привітав глава українського уряду Володимир Гройсман.
"Взаємовигідна співпраця між нашими державами розвиватиметься й надалі", – зазначив він.
Нагадаємо, в Німеччині 24 вересня обирали Бундестаг. Вибори визначать, які партії керуватимуть у країні наступні чотири роки. Правлячий блок Християнсько-демократичний союз / Християнсько-соціальний союз лідирує за результатами екзит-полів. Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" отримала 13%.
Заступниця голови СДПН Мануела Швезіґ після оприлюднення прогнозів щодо результатів виборів до Бундестагу заявила, що партія піде в опозицію.
Увечері на берлінській площі Alexanderplatz, де партія Альтернатива для Німеччини (Alternative für Deutschland, AfD) святкує високий результат на виборах, зібрався стихійний мітинг.
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