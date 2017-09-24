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Порошенко пов'язав перемогу Меркель з відновленням цілісності України

Українські президент і прем'єр привітали Меркель з перемогою її сили на парламентських виборах у Німеччині
Президент України Петро Порошенко вважає, що перемога на виборах до Бундестагу блоку партій ХДС/ХСС, який очолює канцлер Німеччини Ангела Меркель, наближає відновлення територіальної цілісності України.
Порошенко пов Петро Порошенко, Ангела Меркель. Фото: twitter.com/mikekomar

"Щирі вітання Ангелі Меркель – переможцю парламентських виборів та лідеру миру і стабільності в Європі", – зазначив глава української держави у своєму привітанні Меркель з перемогою на виборах до німецького парламенту.

"Чіткий кредит довіри об’єднаній та сильній Європі. Перемога, що наближає відновлення територіальної цілісності України та її майбутнє в об’єднаній Європі", – додав Порошенко. 

Також з перемогою Меркель привітав глава українського уряду Володимир Гройсман.

"Взаємовигідна співпраця між нашими державами розвиватиметься й надалі", – зазначив він.

Нагадаємо, в Німеччині 24 вересня обирали Бундестаг. Вибори визначать, які партії керуватимуть у країні наступні чотири роки. Правлячий блок Християнсько-демократичний союз / Християнсько-соціальний союз лідирує за результатами екзит-полів. Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" отримала 13%.

Заступниця голови СДПН Мануела Швезіґ після оприлюднення прогнозів щодо результатів виборів до Бундестагу заявила, що партія піде в опозицію.

Увечері на берлінській площі Alexanderplatz, де партія Альтернатива для Німеччини (Alternative für Deutschland, AfD) святкує високий результат на виборах, зібрався стихійний мітинг.

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